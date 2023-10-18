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Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает зрителей на оперу "Князь Игорь"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Красивое, светлое и эпичное оперное повествование "Князь Игорь", либретто к которому написано самим композитором Александром Бородиным по мотивам "Слова о полку Игореве", будет показано 4 ноября, в День народного единства (12+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Путивль, 1185 год. Князь Игорь готовится к походу против половцев. Народ и бояре величают Игоря, его сына Владимира, князей, славят дружину, надеются на успешное завершение похода. Внезапно темнеет. Начинается солнечное затмение, в котором люди видят дурное предзнаменование и уговаривают князя остаться, но Игорь непоколебим…

Дирижер спектакля — Андрей Данилов.

Режиссер-постановщик — Юрий Александров.

Художник-постановщик — Вячеслав Окунев.

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