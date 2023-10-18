Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает зрителей на оперу "Князь Игорь"

Красивое, светлое и эпичное оперное повествование "Князь Игорь", либретто к которому написано самим композитором Александром Бородиным по мотивам "Слова о полку Игореве", будет показано 4 ноября, в День народного единства (12+).
Путивль, 1185 год. Князь Игорь готовится к походу против половцев. Народ и бояре величают Игоря, его сына Владимира, князей, славят дружину, надеются на успешное завершение похода. Внезапно темнеет. Начинается солнечное затмение, в котором люди видят дурное предзнаменование и уговаривают князя остаться, но Игорь непоколебим…
Дирижер спектакля — Андрей Данилов.
Режиссер-постановщик — Юрий Александров.
Художник-постановщик — Вячеслав Окунев.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.