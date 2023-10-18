Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает зрителей на оперу "Князь Игорь"

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Красивое, светлое и эпичное оперное повествование "Князь Игорь", либретто к которому написано самим композитором Александром Бородиным по мотивам "Слова о полку Игореве", будет показано 4 ноября, в День народного единства (12+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета