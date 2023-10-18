КонсультантПлюс: что делать, если кредитор мешает судебному процессу

Кредитор в судебном заседании перебивает, комментирует, выкрикивает реплики во время пояснений должника-банкрота. Как заставить участника арбитражного процесса вести себя в судебном процессе в соответствии с требованиями АПК РФ, подать ходатайство?

Подобное поведение кредитора является неуважением к суду и может служить основанием для наложения судебного штрафа. Исходя из судебной практики ходатайство о наложении штрафа может быть заявлено и участниками процесса (в рассматриваемом случае — должником).

Обоснование: В соответствии с ч. 2 ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

В ст. 9 АПК РФ заложена концепция разумного сочетания активной деятельности лиц, участвующих в деле, направленной на защиту своих прав, отстаивание своей позиции и активной деятельности арбитражного суда по обеспечению гарантий и созданию условий лицам, участвующим в деле, для эффективной судебной защиты, через управление и руководство процессом.

На основании ч. 4 ст. 154 АПК РФ лица, присутствующие в зале судебного заседания, обязаны соблюдать установленный порядок. Лицо, нарушающее порядок в судебном заседании или не подчиняющееся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения может быть удалено из зала судебного заседания или отключено от видеоконференц- связи либо веб-конференции.

Согласно ч. 4.1 ст. 154 АПК РФ председательствующий в судебном заседании вправе ограничить от имени суда выступление участника судебного разбирательства, если он самовольно нарушает последовательность выступлений, дважды не исполняет требования председательствующего, допускает грубые выражения или оскорбительные высказывания либо призывает к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом.

Об ограничении выступления участника судебного разбирательства арбитражный суд указывает в протоколе судебного заседания. Возражения лица, в отношении которого приняты такие меры, также заносятся в протокол судебного заседания (ч. 4.2 ст. 154 АПК РФ).

В соответствии с ч. 5 ст. 154 АПК РФ арбитражный суд может подвергнуть лицо, нарушающее порядок в судебном заседании или не подчиняющееся законным распоряжениям председательствующего, судебному штрафу в порядке и в размере, которые установлены в главе 11 кодекса.

Согласно правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 22.03.2012 N 559-О-О, от 29.05.2014 N 1170-О, определение степени уважительности участника процесса к суду находится в компетенции суда и устанавливается при наличии законных оснований. Наложение судебного штрафа за неуважение к суду способствует реализации также и такой задачи судопроизводства в арбитражных судах как формирование уважительного отношения к закону и суду. При этом предоставленное арбитражному суду полномочие по оценке действий указанных лиц, влекущих наложение судебного штрафа за проявленное неуважение к суду, вытекает из принципа судейского руководства процессом (ч. 3 ст. 9 АПК РФ).

Из анализа приведенных выше положений процессуального закона следует, что наложение судебного штрафа является правом суда, который в рамках своих дискреционных полномочий на основе конкретных обстоятельств отдельно взятого дела и действующего законодательства может принять решение о наложении судебного штрафа или отказать в его наложении и вынести соответствующее определение. Исходя из правовой позиции, изложенной в определении Конституционного суда Российской Федерации от 17.06.2013 N 999-О, согласно ч. 3 ст. 9 АПК РФ арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, создает условия для правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Как следствие, разрешение судом процессуальных ходатайств, в том числе о наложении судебного штрафа, является следствием реализации дискретных полномочий, в связи с чем рассмотрение заявленного ходатайства и принятие того или иного процессуального решения осуществляется на усмотрение суда по существу рассматривающего дело и с учетом конкретных обстоятельств дела. Данный вывод находит подтверждение в судебной практике.

Таким образом, поведение лица, демонстрирующее неуважение к суду, может служить основанием для ограничения судом выступления данного участника судебного разбирательства либо для наложения штрафа. Вместе с тем, ходатайствовать перед судом о наложении штрафа на лицо, нарушающее порядок в судебном заседании и проявляющее неуважение к суду, могут и иные участники процесса.

С перечнем документов по данному вопросу можно ознакомиться на официальном сайте "Регионального представителя КонсультантПлюс".