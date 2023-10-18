ВТБ и Финансовый университет запустили новый курс дополнительного профессионального образования

В этом учебном году на Базовой кафедре ВТБ в Финансовом университете при Правительстве РФ стартовал курс дополнительного профессионального образования — "Финансовый анализ и управление рисками" (ФАУР). Студенты, успешно прошедшие курс, получат удостоверение о повышении квалификации от Финансового университета и сертификат от ВТБ, а также уникальную возможность присоединиться к команде банка.

Программа продлится шесть месяцев — до апреля 2024 года. За время обучения студенты пройдут два уровня тестирования. В ходе лекций и семинаров студенты получат знания в области финансового анализа, моделирования и валидации, риск-менеджмента, количественного анализа и эконометрики, а также производных финансовых инструментов.

Попробовать свои силы на вступительном тестировании записались более 100 студентов с разных факультетов 3 и 4 курсов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Прошли отбор 66 студентов: 57 человек по результатам тестирования и 9 победителей командной игры, организованной на кафедре ранее в рамках всероссийского фестиваля НАУКА 0+.

На открытии программы заведующий Базовой кафедрой, член правления ВТБ Максим Кондратенко рассказал студентам о кафедре, новой программе и современных тенденциях в управлении банком.

"В основу нашей новой программы положены международные практики и стандарты по профильному образованию — CFA и FRM. Ее цель — подготовить востребованного на рынке специалиста по финансовому анализу, банковскому делу и управлению банковскими рисками. В процессе обучения студенты смогут познакомиться с основами корпоративных финансов, финансовой отчетности, различными финансовыми инструментами, ключевыми банковскими рисками и способами управления ими. В результате обучения студенты получат не только практические знания в области банковского бизнеса, но и представление об изменениях, происходящих в финансовой сфере в мире. Безусловно, такая эрудиция будет отличным подспорьем для старта карьеры. Исторически большое количество студентов Финансового университета приходят на стажировку в ВТБ и не менее половины из них остаются работать в банке. Прошлый год не был исключением, и мы приняли на работу 10 слушателей нашей программы", — отметил он.