16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков Самарское отделение Банка России проведет день открытых дверей Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п.

Банки Финансы

ВТБ и Финансовый университет запустили новый курс дополнительного профессионального образования

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В этом учебном году на Базовой кафедре ВТБ в Финансовом университете при Правительстве РФ стартовал курс дополнительного профессионального образования — "Финансовый анализ и управление рисками" (ФАУР). Студенты, успешно прошедшие курс, получат удостоверение о повышении квалификации от Финансового университета и сертификат от ВТБ, а также уникальную возможность присоединиться к команде банка.

Программа продлится шесть месяцев — до апреля 2024 года. За время обучения студенты пройдут два уровня тестирования. В ходе лекций и семинаров студенты получат знания в области финансового анализа, моделирования и валидации, риск-менеджмента, количественного анализа и эконометрики, а также производных финансовых инструментов.

Попробовать свои силы на вступительном тестировании записались более 100 студентов с разных факультетов 3 и 4 курсов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Прошли отбор 66 студентов: 57 человек по результатам тестирования и 9 победителей командной игры, организованной на кафедре ранее в рамках всероссийского фестиваля НАУКА 0+.

На открытии программы заведующий Базовой кафедрой, член правления ВТБ Максим Кондратенко рассказал студентам о кафедре, новой программе и современных тенденциях в управлении банком.

"В основу нашей новой программы положены международные практики и стандарты по профильному образованию — CFA и FRM. Ее цель — подготовить востребованного на рынке специалиста по финансовому анализу, банковскому делу и управлению банковскими рисками. В процессе обучения студенты смогут познакомиться с основами корпоративных финансов, финансовой отчетности, различными финансовыми инструментами, ключевыми банковскими рисками и способами управления ими. В результате обучения студенты получат не только практические знания в области банковского бизнеса, но и представление об изменениях, происходящих в финансовой сфере в мире. Безусловно, такая эрудиция будет отличным подспорьем для старта карьеры. Исторически большое количество студентов Финансового университета приходят на стажировку в ВТБ и не менее половины из них остаются работать в банке. Прошлый год не был исключением, и мы приняли на работу 10 слушателей нашей программы", — отметил он.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Алексей Воробьев 17 августа 2023 08:05 Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5