ЦСК ВВС обыграл хоккеистов "Звезды"

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18 октября в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" завершился матч между ХК ЦСК ВВС и ХК "Звезда". Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.