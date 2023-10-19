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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС обыграл хоккеистов "Звезды"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 октября в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" завершился матч между ХК ЦСК ВВС и ХК "Звезда". Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

"Летчики" продемонстрировали непревзойденную мощь в оборонительной игре и безукоризненно реализовали пять шайб в матче: 25" Кирилл Пукело; 35" Егор Егоров; 36" Константин Колмагоров; 46" Гуськов Иван; 47" Кудряшов Илья.

Итоговый счет встречи: 5:2

 

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