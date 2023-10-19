"Ладья" проиграла "Стальным лисам" - 3:2

Тольяттинцы потерпели выездное поражение от "Стальных Лисов".

Тренерский штаб "Ладьи" немного подкорректировал состав после поражения в Челябинске — во второе звено из четвертого был переведен Михаил Ворфоломеев, а на освободившуюся позицию был заявлен Михаил Чечель. Также местами в парах защитников поменялись Матвей Кривоножкин и Артем Жомов, а в рамке обосновался Семен Фролов. Таким образом, вне заявки по сравнению с позавчерашним матчем остался Антон Битев.

Первый игровой отрезок тольяттинцы начали активно и, сразу завладев шайбой, старались себя результативно проявить в атаке. Однако хозяева площадки сумели отбиться без потерь и незадолго до перерыва выстрелили дуплетом — сперва Михаил Федоров успешно сыграл на добивании, а за 5 секунд до сирены на перерыв Артем Кузякин забил в большинстве, поразив дальнюю "девятку". 2:0.

Перед второй двадцатиминуткой у "Ладьи" произошла вратарская рокировка — Данила Овчарик заменил в рамке Семена Фролова. Далее команды играли на равных, но с реализацией моментов дела чуточку были лучше у тольяттинцев. Так, на 28-й минуте гостям удалось сократить отставание благодаря точному кистевому броску Владислава Рвачева с ползоны — 2:1. Только вот затем развить свой успех волжанам было не суждено и "Стальные Лисы" сохранили лидерство в счете, упустив попутно несколько хороших возможностей восстановить отрыв в "+2".

На старте третьего периода все стало совсем интересно после гола капитана "Ладьи" Карима Вафина в большинстве, который случился во многом благодаря удачному отскоку от лицевого борта и легкой нерасторопности со стороны голкипера магнитогорцев — 2:2. Инициатива тут же перешла к подопечным Сергея Лопушанского, однако своими многочисленными шансами они не воспользовались и поплатились за это. На 52-й минуте "Стальные Лисы" вновь вырвались в лидеры — Михаил Федоров прорвался в зону и хладнокровно запустил шайбу в дальний угол, оформив дубль. 3:2. Этот эпизод оказал негативное влияние на волжан, так как их атакующий порыв тут же сник. Не помогло "Ладье" спастись и появление шестого полевого вместо вратаря за 45 секунд до завершения встречи. Итог — второе подряд поражение.

Теперь тольяттинский коллектив возвращается домой и свою следующую игру проведет 25 октября на домашнем льду, соперниками будут "Мамонты Югры" из Ханты-Мансийска.