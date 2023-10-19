В музее Алабина представят выставку "Всю жизнь играем в куклы"

20-22 октября ульяновская выставка "Всю жизнь играем в куклы" пройдет в Самаре на площадке Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Выставка удивит горожан и гостей города уникальными масштабными музейными экспозициями и многообразием авторских кукол и игрушек, созданных мастерами кукольниками со всей страны.

В экспозиции примут участие более 100 мастеров от Луганска до Хабаровска.

Это крупнейшая выставка кукольной тематики в Поволжье. Она состоит из нескольких направлений: авторская кукла, фабричная кукла, ватная игрушка и игрушки, в которые играют мальчики. Впервые в Самаре можно будет увидеть уникальные авторские ватные игрушки, сделанные по старинным технологиям.

"Выставка будет интересна посетителям всех возрастов, ведь мир творческих увлечений участников выставки разнообразен: авторская, народная кукла, игровые, интерьерные, обрядовые, обережные, бумажные, военная миниатюра", - сообщают организаторы.