Банк ДОМ.РФ предложил новые условия по депозиту в рамках "черной пятницы"

Банк ДОМ.РФ предложил клиентам оформить депозит по вкладу-конструктору "Мой ДОМ" с повышенной доходностью до 0,8%. Новым условием можно воспользоваться в рамках "черной пятницы" с 20 по 30 октября.

Размер процентной ставки зависит от срока размещения денежных средств. Так, при вкладе в 1 миллион рублей на срок до трех месяцев ставка составит 12,5% (+0,2 п. п.). На срок в полгода — 13,0% (+0,6 п. п.), 1 год — 13,1% (+0,6 п. п.), полтора года — 13,2% (+0,8 п. п.), два года — 13,2% (+0,7 п. п.).

Как отметил зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков, в банке запустили собственную "черную пятницу" с выгодными предложениями для вкладчиков. Он отметил, что это уже второе повышение по депозитным продуктам за октябрь — по сравнению с прошлым месяцем доходность выросла на 0,8–1,2%.

"Максимальная надбавка предусмотрена по вкладам от 1 года, на чью долю приходится почти 29% от общего количества. Ожидаем, что благодаря увеличению ставок число депозитов в банке вырастет примерно на 24%", — отметил Алексей Косяков.

Отмечается, что средства на всех вкладах и накопительных счетах Банка ДОМ.РФ застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Управление вкладами доступно в мобильном банке.