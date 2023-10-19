Приложение Сбера для инвесторов стало более удобным

Приложение Сбера для розничных инвесторов СберИнвестиции стало более функциональным.

Активно торгующим клиентам стала доступна маржинальная торговля — возможность осуществлять сделки с использованием заемных средств.

Появилась востребованная аудиторией опция — возможность подавать заявки на участие в размещении облигаций.

Добавилась возможность подать заявку на участие в конкурсе Московской биржи "Лучший частный инвестор".

Число пользователей постоянно растет, а приложение становится полнофункциональным, понятным инструментом для реализации любых потребностей по инвестированию и достижению финансовых целей.

Чаще всего инвесторов интересуют следующие возможности:

1. Торговля на бирже

Возможность покупать акции, облигации, валюту дружественных стран, биржевые фонды.

2. Инвестидеи, подборки и аналитика

В приложении "СберИнвестиции" пользователям доступен большой выбор инвестиционных идей и тематических подборок, сформированных с учетом текущей макроэкономической ситуации в стране и мире. Ежедневно публикуются обзоры по рынку от экспертов SberCIB, а новостная лента формируется на основе состава портфеля инвестора.

3. Удобный и наглядный портфель

Пользователи могут отслеживать состояние своего инвестиционного портфеля в разрезе счетов, типов активов (доля акций, доля облигаций, доля фондов и т. д.), и отраслей.

4. Рынок

В этом разделе приложения инвесторы видят состояние рынка в текущий момент — динамику индекса, изменение котировок валют, акций, облигаций, нефти и золота. Наглядно видны лидеры роста и падения цен акций за день.

5. Обучение

Большой выбор обучающих материалов — курсов и статей для начинающих инвесторов.

"Мы видим растущий интерес россиян к розничным инвестициям: все больше людей начинают инвестировать в акции и облигации. Для нас это значит, что мы должны предоставить клиентам максимально простое, удобное и надежное мобильное приложение для инвестиций на каждый день. Сейчас приложением СберИнвестиции каждый месяц пользуются более 650 тыс. человек, мы видим, что аудитория приложения растет, как и его средняя оценка в сторах. Клиенты ценят наши усилия по развитию приложения, и мы продолжим работать над ним, чтобы пользователям было просто и комфортно инвестировать. Следующее обновление уже скоро!" — отметил вице-президент, директор департамента цифровых каналов B2C Сбербанка Алексей Круглов.

Все изменения приложения СберИнвестиции доступны с версии 2.10 для мобильных устройств на платформе Android.

Скачать приложение можно здесь.