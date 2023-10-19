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Сбербанк получил наивысший кредитный рейтинг AAA.ru от агентства НКР

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинговое агентство НКР присвоило Сбербанку наивысший кредитный рейтинг — AAA.ru со стабильным прогнозом. Это второй кредитный рейтинг Сбербанка, у банка также есть наивысший рейтинг ААА (RU) от агентства АКРА.

НКР отмечает, что Сбербанк обладает наивысшим уровнем собственного кредитного качества среди российских банков. Размер банка и его доля в ключевых сегментах в сочетании с универсальным характером бизнеса обеспечивают максимальную оценку рыночных позиций, говорится в пресс-релизе агентства. Сильный бренд, развитая инфраструктура, существенно более низкая стоимость фондирования в сравнении с другими кредитными учреждениями укрепляют позиции Сбербанка на российском рынке. НКР ожидает, что реализация стратегии банка позволит ему сохранить лидирующие позиции на рынке в долгосрочной перспективе.

НКР отмечает очень высокую рентабельность банка в 2023 году, значительный запас капитала и низкую склонность к риску. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 9 месяцев 2023 года была рекордной — 1,1 трлн руб., что эквивалентно рентабельности капитала на уровне 25%. В отсутствие новых макрошоков НКР ожидает сохранения высокой рентабельности в 2023–2024 годах.

Агентство подчеркивает, что Сбербанк обладает комфортной позицией по ликвидности и фондированию. Также, по оценке НКР, банк имеет одну из лучших систем корпоративного управления и стратегического планирования. Банк последовательно внедряет передовую практику корпоративного управления и риск-менеджмента, в частности, он первым в России начал использовать продвинутый подход к оценке кредитных рисков (ПВР-подход). Особо отмечаются достижения банка по автоматизации всех ключевых бизнес-процессов, в том числе при принятии решений о выдаче кредитов.

"Получение Сбером второго наивысшего кредитного рейтинга в очередной раз подтвердило наши лидерские позиции на рынке. Также получение рейтинга НКР позволяет нам в полной мере соблюсти требования постановления правительства РФ, согласно которому с 17 ноября 2023 г. банки, допущенные для размещения средств государственных корпораций и компаний, федерального бюджета, Агентства по страхованию вкладов, должны иметь не менее двух кредитных рейтингов определенного уровня по национальной рейтинговой шкале", — отметил вице-президент — директор департамента Финансов Сбербанка Тарас Скворцов.

Гид потребителя

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