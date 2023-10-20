Новые возможности и потребности оборонно-промышленного комплекса обсудили на заседании Бюро Союза и Лиги

На совместном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям обсудили новые подходы к развитию высокотехнологичной промышленности и ОПК как ответ на вызовы времени.
В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, первый заместитель председателя Cоюза, президент Лиги Владимир Гутенев, полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев, члены Бюро Союза и Лиги, Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, руководители госкорпораций и крупных промышленных предприятий, депутаты Государственной Думы и другие авторитетные эксперты.
Сергей Чемезов, открывая заседание, отметил, что промышленное производство показывает уверенный рост в условиях внешних вызовов.
"Более полутора лет мы живем в условиях масштабных экономических санкций. Россия, несмотря на трудности, продолжает движение в заданном векторе. Результаты структурной перестройки экономики уже хорошо видны. Промышленность вышла на довоенный уровень начала 2022 года и с весны текущего года продолжает расти. Речь не только о гособоронзаказе, но и о гражданских отраслях: с уходом иностранных компаний отечественные производители получили нишевые преимущества и наращивают выпуск продукции, расширяя её номенклатуру. Этому способствуют оперативные решения президента, правительства, законодателей, а также инициативы крупнейшего отраслевого объединения — Союза машиностроителей России", — отметил гендиректор Ростех.
Сергей Чемезов подчеркнул, что экспертные структуры Союза и Лиги являются одним из важнейших инструментов реализации промышленной политики. "Идет поиск новых подходов и у нас, в том числе в рамках работы наших экспертных структур", — пояснил он.
По словам главы Союза, были созданы еще две новые структуры: Комитет по развитию перспективных компетенций в сфере профессионального образования, управления персоналом и социальной политики, а также Комиссия по вопросу разработки и продвижения программ популяризации инженерных и рабочих профессий, культурно-патриотических и идеологических проектов СМР.
В своем выступлении заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев обозначил проблемы и пути решения военно-технического сотрудничества.
Про стратегии выхода на внешний рынок и развития сферы ОПК рассказал член Бюро СоюзМаш России, генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.
О решении кадрового дефицита в условиях возросшей нагрузки на ОПК и инновационных подходах в системе высшего образования рассказал член Бюро СоюзМаш, ректор МАИ Михаил Погосян. В частности, ректор Московского авиационного института рассказал о реализации в его вузе пилотного проекта адаптивной трехступенчатой системы образования.
О роли промышленного лизинга в формировании технологического суверенитета доложил член Бюро Союза машиностроителей России, руководитель компании "Нацпромлизинг" Дмитрий Ерошок.
Также в рамках заседания Бюро были вручены государственные и ведомственные награды членам Бюро, представителям исполнительной и законодательной власти, предприятиям и организациям Союза и Лиги.
Напомним, Бюро Союза машиностроителей России основной руководящий орган организации. В состав Бюро входят руководители корпораций, холдингов и крупнейших предприятий промышленности, ведущих российских вузов, финансовых и деловых структур России. На заседаниях Бюро обсуждаются актуальные проблемы и задачи промышленного сообщества, перспективные направления и программы развития машиностроения с учетом стратегических интересов национальной экономики.
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