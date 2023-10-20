16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону" Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Гонконге Анастасия Павлюченкова одержала очередную победу на турнире в Гонконге Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Гонконге Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в финал одиночного турнира в Токио

Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону"

ТОЛЬЯТТИ. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В своем восьмом матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" в Ростове-на-Дону "Лада" уступила "Ростов-Дону" — 25:28 (14:16).

На 20-й минуте, когда наставник гостей Дмитрий Тихон брал свой уже второй тайм-аут при дефиците "Лады" в шесть мячей, оптимистов в рядах поклонников волжанок явно поубавилось.

И совершенно напрасно, поскольку наши при счете 13:7 не в свою пользу стали только злее и напористее. А их приверженность к ставшей уже привычной смене полевых игроков "всех на всех" способствовала сохранению энергетических запасов, тогда как у дончанок, вероятно, то же самое пошло на убыль. Удачно была введена в ворота вместо Юлии Кунцевич Дарья Деревень, которая до этого лишь дважды в нынешнем сезоне получала место в "рамке", включая августовский матч за Суперкубок в Кемерове с ЦСКА. В результате пару мячей гости отыграли к 23-й минуте, а в концовке тайма благодаря голевому дублю Ирины Мокат еще на столько же подсушили ростовский перевес.

После отдыха у нас на передовую вышла заметно восстанавливающая былые кондиции на осеннем отрезке нового чемпионата Елизавета Малашенко. С помощью ее зрячей передачи Юлия Какмоля беспрепятственно забила с линии первый во втором тайме гостевой гол на 35-й минуте. А затем уже сама Лиза дважды кряду мастерски обезоружила Анастасию Казьменко, сделав преимущество южанок минимальным (18:17). Сольная программа в исполнении 34-го номера "Лады" на этом не была исчерпана.

На 40-й минуте вследствие двух подряд реализованных Малашенко "семериков" паритет восстановился — 19:19, на 44-й Алина Кишко сделала счет 20:20. И хозяйки поля крепко призадумались, как упущенную инициативу им восстановить.

Не обошлось, как водится в подобных случаях, без тайм-аута. Но он помог Ирине Дибировой и ее подшефным не так уж ощутимо. Хотя у гостевого штаба все же закрались в сознание сомнения, не назревает ли неотвратимая угроза. Последняя планерка "Лады" за 14 минут до финиша была задумана еще и для того, чтобы попытаться завершить идущую к потере мяча продолжительную атаку при все еще скользком счете 21:20. Однако хитроумно прорисованная в ходе совещания "воздушка" была исполнена неудачно, и начавшаяся голевая "засуха" со стороны волжанок досадным образом продлилась, растянувшись в результате аж на девять с лишним минут.

Правда, не преуспела в ответной атаке после того тайм-аута, штурмуя ворота бывших одноклубниц, и экс-тольяттинка Валерия Кирдяшева, которая этим вечером была, мягко говоря, не в ударе (ноль реализованных бросков из семи). Но ее новые подруги по команде в ключевой момент смогли взять себя в руки, тогда как замешательство у "Лады" длилось, как выше уже было сказано, слишком долго. Еще пять подряд пропущенных мячей практически перечеркнули все ее старания (26:20).

Волжанкам подарила было робкую надежду Наталья Решетникова, дважды технично реализовавшая численное большинство (26:22). За шесть с половиной оставшихся минут всякое, естественно, могло случиться. Однако черно-желтые не дрогнули и два драгоценных очка сберегли.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5