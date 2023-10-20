Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону"

В своем восьмом матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" в Ростове-на-Дону "Лада" уступила "Ростов-Дону" — 25:28 (14:16).

На 20-й минуте, когда наставник гостей Дмитрий Тихон брал свой уже второй тайм-аут при дефиците "Лады" в шесть мячей, оптимистов в рядах поклонников волжанок явно поубавилось.

И совершенно напрасно, поскольку наши при счете 13:7 не в свою пользу стали только злее и напористее. А их приверженность к ставшей уже привычной смене полевых игроков "всех на всех" способствовала сохранению энергетических запасов, тогда как у дончанок, вероятно, то же самое пошло на убыль. Удачно была введена в ворота вместо Юлии Кунцевич Дарья Деревень, которая до этого лишь дважды в нынешнем сезоне получала место в "рамке", включая августовский матч за Суперкубок в Кемерове с ЦСКА. В результате пару мячей гости отыграли к 23-й минуте, а в концовке тайма благодаря голевому дублю Ирины Мокат еще на столько же подсушили ростовский перевес.

После отдыха у нас на передовую вышла заметно восстанавливающая былые кондиции на осеннем отрезке нового чемпионата Елизавета Малашенко. С помощью ее зрячей передачи Юлия Какмоля беспрепятственно забила с линии первый во втором тайме гостевой гол на 35-й минуте. А затем уже сама Лиза дважды кряду мастерски обезоружила Анастасию Казьменко, сделав преимущество южанок минимальным (18:17). Сольная программа в исполнении 34-го номера "Лады" на этом не была исчерпана.

На 40-й минуте вследствие двух подряд реализованных Малашенко "семериков" паритет восстановился — 19:19, на 44-й Алина Кишко сделала счет 20:20. И хозяйки поля крепко призадумались, как упущенную инициативу им восстановить.

Не обошлось, как водится в подобных случаях, без тайм-аута. Но он помог Ирине Дибировой и ее подшефным не так уж ощутимо. Хотя у гостевого штаба все же закрались в сознание сомнения, не назревает ли неотвратимая угроза. Последняя планерка "Лады" за 14 минут до финиша была задумана еще и для того, чтобы попытаться завершить идущую к потере мяча продолжительную атаку при все еще скользком счете 21:20. Однако хитроумно прорисованная в ходе совещания "воздушка" была исполнена неудачно, и начавшаяся голевая "засуха" со стороны волжанок досадным образом продлилась, растянувшись в результате аж на девять с лишним минут.

Правда, не преуспела в ответной атаке после того тайм-аута, штурмуя ворота бывших одноклубниц, и экс-тольяттинка Валерия Кирдяшева, которая этим вечером была, мягко говоря, не в ударе (ноль реализованных бросков из семи). Но ее новые подруги по команде в ключевой момент смогли взять себя в руки, тогда как замешательство у "Лады" длилось, как выше уже было сказано, слишком долго. Еще пять подряд пропущенных мячей практически перечеркнули все ее старания (26:20).

Волжанкам подарила было робкую надежду Наталья Решетникова, дважды технично реализовавшая численное большинство (26:22). За шесть с половиной оставшихся минут всякое, естественно, могло случиться. Однако черно-желтые не дрогнули и два драгоценных очка сберегли.