Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону"

В своем восьмом матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" в Ростове-на-Дону "Лада" уступила "Ростов-Дону" — 25:28 (14:16).
На 20-й минуте, когда наставник гостей Дмитрий Тихон брал свой уже второй тайм-аут при дефиците "Лады" в шесть мячей, оптимистов в рядах поклонников волжанок явно поубавилось.
И совершенно напрасно, поскольку наши при счете 13:7 не в свою пользу стали только злее и напористее. А их приверженность к ставшей уже привычной смене полевых игроков "всех на всех" способствовала сохранению энергетических запасов, тогда как у дончанок, вероятно, то же самое пошло на убыль. Удачно была введена в ворота вместо Юлии Кунцевич Дарья Деревень, которая до этого лишь дважды в нынешнем сезоне получала место в "рамке", включая августовский матч за Суперкубок в Кемерове с ЦСКА. В результате пару мячей гости отыграли к 23-й минуте, а в концовке тайма благодаря голевому дублю Ирины Мокат еще на столько же подсушили ростовский перевес.
После отдыха у нас на передовую вышла заметно восстанавливающая былые кондиции на осеннем отрезке нового чемпионата Елизавета Малашенко. С помощью ее зрячей передачи Юлия Какмоля беспрепятственно забила с линии первый во втором тайме гостевой гол на 35-й минуте. А затем уже сама Лиза дважды кряду мастерски обезоружила Анастасию Казьменко, сделав преимущество южанок минимальным (18:17). Сольная программа в исполнении 34-го номера "Лады" на этом не была исчерпана.
На 40-й минуте вследствие двух подряд реализованных Малашенко "семериков" паритет восстановился — 19:19, на 44-й Алина Кишко сделала счет 20:20. И хозяйки поля крепко призадумались, как упущенную инициативу им восстановить.
Не обошлось, как водится в подобных случаях, без тайм-аута. Но он помог Ирине Дибировой и ее подшефным не так уж ощутимо. Хотя у гостевого штаба все же закрались в сознание сомнения, не назревает ли неотвратимая угроза. Последняя планерка "Лады" за 14 минут до финиша была задумана еще и для того, чтобы попытаться завершить идущую к потере мяча продолжительную атаку при все еще скользком счете 21:20. Однако хитроумно прорисованная в ходе совещания "воздушка" была исполнена неудачно, и начавшаяся голевая "засуха" со стороны волжанок досадным образом продлилась, растянувшись в результате аж на девять с лишним минут.
Правда, не преуспела в ответной атаке после того тайм-аута, штурмуя ворота бывших одноклубниц, и экс-тольяттинка Валерия Кирдяшева, которая этим вечером была, мягко говоря, не в ударе (ноль реализованных бросков из семи). Но ее новые подруги по команде в ключевой момент смогли взять себя в руки, тогда как замешательство у "Лады" длилось, как выше уже было сказано, слишком долго. Еще пять подряд пропущенных мячей практически перечеркнули все ее старания (26:20).
Волжанкам подарила было робкую надежду Наталья Решетникова, дважды технично реализовавшая численное большинство (26:22). За шесть с половиной оставшихся минут всякое, естественно, могло случиться. Однако черно-желтые не дрогнули и два драгоценных очка сберегли.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!