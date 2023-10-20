57% россиян хотели бы жить в загородном доме

Более половины россиян (57%) хотели бы постоянно жить в загородном доме, причем 14% из них уже осуществили свою мечту, выяснили СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" (входит в Группу ВТБ) в ходе опроса¹. Те, кто еще не живет за городом круглый год, хотели бы переехать туда через два-три года (32%), через 10 лет (26%) или на пенсии (25%). 11% готовы сделать это в ближайший год, а 6% — лет через пять.
30% опрошенных готовы потратить на загородное жилье от 3 млн до 5 млн рублей, каждый четвертый (25%) — от 5 млн до 10 млн рублей, а 16% — от 1 млн до 3 млн рублей. 10% хотели бы уложиться в сумму до 1 млн рублей.
При этом 83% любителей загородной жизни признались, что пока не имеют достаточно денег, чтобы построить или купить дом. 48% из них планируют взять ипотеку, 28% — продать квартиру, и на полученные деньги приобрести дом. Еще 11% будут использовать для покупки личные накопления, а 8% — возьмут потребительский кредит.
Россияне назвали главные плюсы загородного дома:
- личная придомовая территория — 37%;
- хорошая экология и свежий воздух — 20%;
- большая площадь — 12%;
- возможность построить дом с уникальным дизайном — 9%;
- уединение — 8%.
Из инфраструктуры, которая должна быть рядом с домом, для респондентов важнее всего медицинские учреждения (34%), транспортная доступность (32%), аптеки (30%), крупные торговые центры (27%), а также школы или детские сады (22%).
43% россиян готовы уехать от города не дальше, чем на 10-15 км, 27% согласны жить на расстоянии от 20 до 30 км от города, а 14% — не более чем в 5 км от города.
Треть респондентов, которые не хотели бы жить в загородном доме, объясняют это тем, что им просто достаточно квартиры (32%). Еще почти столько же (31%) считают, что дом дорого и сложно содержать. Каждому пятому (21%) удобнее жить в городе, примерно стольких же (20%) пугает стоимость покупки или строительства загородного дома, а 14% — сложности с коммунальными услугами.
"Как показал опрос, многие россияне хотели бы жить за городом, в собственном доме. При этом почти треть опасается больших расходов на содержание загородной недвижимости и необходимости самостоятельно решать вопросы по коммунальному обслуживанию. Наша статистика подтверждает, что частные дома подвержены более серьезным рискам, чем квартиры — больше вероятность возникновения пожаров, повреждений в результате стихийных бедствий или противоправных действий злоумышленников. 72% неблагоприятных событий с жильем в этом году было зафиксировано именно в частном секторе, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова — Поэтому домовладельцам, которые ответственно подходят к своей собственности и хотели бы иметь финансовую защиту вложений в жилье, стоит учитывать и необходимость регулярных расходов на страхование. К тому же сегодня продукты нашей компании — такие, например, как "Дом. Фундаментальное решение" — предполагают не только страховую защиту от максимального количества рисков, но и ряд сервисов, которыми может воспользоваться застрахованный в период действия договора — например, услугами сантехника или слесаря".
¹ Репрезентативный опрос проведен в октябре 2023 года среди 1280 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.