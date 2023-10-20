По вине молодого водителя в ночном ДТП в Самаре пострадали два человека

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В четверг, 19 октября, в 23:00 19-летний водитель на Lada Priora на регулируемом перекрестке ул. Олимпийская - Ракитовское шоссе не уступил дорогу и напротив строения 1 на Ракитовском шоссе допустил столкновение с ВАЗ-21102 с прицепом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области