По вине молодого водителя в ночном ДТП в Самаре пострадали два человека

В четверг, 19 октября, в 23:00 19-летний водитель на Lada Priora на регулируемом перекрестке ул. Олимпийская - Ракитовское шоссе не уступил дорогу и напротив строения 1 на Ракитовском шоссе допустил столкновение с ВАЗ-21102 с прицепом.
С места ДТП госпитализированы 40-летний водитель и 61-летний пассажир ВАЗ-21102.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!