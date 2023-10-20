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Банк "Открытие" продолжает повышать ставки по вкладам

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" повысил ставки по краткосрочным и среднесрочным депозитам "Первый", "Надежный", "Активное пополнение" и "Свободное управление". Повышение составило до 1 процентного пункта.

По вкладу "Первый"* ставка шестимесячного депозита при получении процентов в конце срока увеличилась до 12% годовых.

Новая максимальная ставка с выплатой процентов в конце срока по шестимесячному вкладу "Надежный" составляет 11,5% годовых, по трехмесячному вкладу — 11,3%.

Максимальная доходность для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, по этому вкладу увеличена до 11,7% и 11,5% годовых соответственно.

Клиенты, предпочитающие пополнять вклад в течение срока его действия, получат доходность 8,03% годовых по шестимесячному и 8,97% по трехмесячному вкладу "Активное пополнение". Для клиентов, желающих свободно распоряжаться своими средствами, банк "Открытие" предлагает вклад "Свободное управление" со ставкой 7,93% и 8,86% годовых соответственно.

Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.

* ставка доступна для новых сберегателей, а также для действующих клиентов, при условии размещения на вкладе "новых" денег — суммы, превышающей остаток на накопительных счетах и вкладах в любой из последних 90 дней до дня открытия вклада.

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