ВСК: почти треть ДТП в Москве происходит из-за такси и каршеринга

Страховой Дом ВСК составил топ самых аварийных трасс Москвы по итогам 9 месяцев 2023 года. Антирейтинг традиционно возглавляет МКАД — почти 7% от всех столичных ДТП. Суммарно виновниками почти трети ДТП в Москве являются водители такси и каршеринга.
Страховой Дом ВСК составил топ наиболее аварийных московских трасс. В первую пятерку в порядке убывания числа аварий вошли:
- МКАД — почти 7% от всех ДТП в Москве
- Варшавское шоссе — 2%
- Алтуфьевское шоссе — 1,4%
- Ленинградское шоссе — 1,3%
- Шоссе Энтузиастов — 1,2%
- Дмитровское шоссе — 1,1%
- Ленинский проспект — 1%
- Проспект Мира — 0,9%
Самыми опасными участками МКАД, по оценкам ВСК, стали 40-е км (15% всех происшествий на трассе), 30-е км (13%), 20-е км МКАД (по 12%). Меньше всего автомобильных аварий происходит на 90-х и 110-х км кольцевой автодороги (по 3%).
Еще одним дорожным "трендом" является высокое число ДТП на трассах, ведущих в Новую Москву — на Киевское и Калужское шоссе приходится 1,7% столичных аварий.
В рейтинг самых безопасных московских дорог (среди крупных трасс) вошли:
- Проспект Вернадского — 0,2%
- Мичуринский проспект — 0,2%
- Можайское шоссе — 0,2%
- Проспект Андропова — 0,3%
- Пятницкое шоссе — 0,3%
- Кутузовский проспект — 0,4%
- Садовое кольцо — 0,4%
- Волоколамское шоссе — 0,5%
ДТП в столичном регионе происходят равномерно в течение недели, снижение числа дорожных происшествий фиксируется только в выходные — с 15% в среднем в будни до 10-12%. Примерно 31% аварий на дорогах в Москве происходит по вине автомобилей из корпоративных автопарков (преимущественно, такси и каршеринг).
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.