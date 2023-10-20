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Страхование Финансы

ВСК: почти треть ДТП в Москве происходит из-за такси и каршеринга

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК составил топ самых аварийных трасс Москвы по итогам 9 месяцев 2023 года. Антирейтинг традиционно возглавляет МКАД — почти 7% от всех столичных ДТП. Суммарно виновниками почти трети ДТП в Москве являются водители такси и каршеринга.

Страховой Дом ВСК составил топ наиболее аварийных московских трасс. В первую пятерку в порядке убывания числа аварий вошли:

  • МКАД — почти 7% от всех ДТП в Москве
  • Варшавское шоссе — 2%
  • Алтуфьевское шоссе — 1,4%
  • Ленинградское шоссе — 1,3%
  • Шоссе Энтузиастов — 1,2%
  • Дмитровское шоссе — 1,1%
  • Ленинский проспект — 1%
  • Проспект Мира — 0,9%

Самыми опасными участками МКАД, по оценкам ВСК, стали 40-е км (15% всех происшествий на трассе), 30-е км (13%), 20-е км МКАД (по 12%). Меньше всего автомобильных аварий происходит на 90-х и 110-х км кольцевой автодороги (по 3%).

Еще одним дорожным "трендом" является высокое число ДТП на трассах, ведущих в Новую Москву — на Киевское и Калужское шоссе приходится 1,7% столичных аварий.

В рейтинг самых безопасных московских дорог (среди крупных трасс) вошли:

  • Проспект Вернадского — 0,2%
  • Мичуринский проспект — 0,2%
  • Можайское шоссе — 0,2%
  • Проспект Андропова — 0,3%
  • Пятницкое шоссе — 0,3%
  • Кутузовский проспект — 0,4%
  • Садовое кольцо — 0,4%
  • Волоколамское шоссе — 0,5%

ДТП в столичном регионе происходят равномерно в течение недели, снижение числа дорожных происшествий фиксируется только в выходные — с 15% в среднем в будни до 10-12%. Примерно 31% аварий на дорогах в Москве происходит по вине автомобилей из корпоративных автопарков (преимущественно, такси и каршеринг).

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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