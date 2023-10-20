ВСК: почти треть ДТП в Москве происходит из-за такси и каршеринга

Страховой Дом ВСК составил топ самых аварийных трасс Москвы по итогам 9 месяцев 2023 года. Антирейтинг традиционно возглавляет МКАД — почти 7% от всех столичных ДТП. Суммарно виновниками почти трети ДТП в Москве являются водители такси и каршеринга.

Страховой Дом ВСК составил топ наиболее аварийных московских трасс. В первую пятерку в порядке убывания числа аварий вошли:

МКАД — почти 7% от всех ДТП в Москве

Варшавское шоссе — 2%

Алтуфьевское шоссе — 1,4%

Ленинградское шоссе — 1,3%

Шоссе Энтузиастов — 1,2%

Дмитровское шоссе — 1,1%

Ленинский проспект — 1%

Проспект Мира — 0,9%

Самыми опасными участками МКАД, по оценкам ВСК, стали 40-е км (15% всех происшествий на трассе), 30-е км (13%), 20-е км МКАД (по 12%). Меньше всего автомобильных аварий происходит на 90-х и 110-х км кольцевой автодороги (по 3%).

Еще одним дорожным "трендом" является высокое число ДТП на трассах, ведущих в Новую Москву — на Киевское и Калужское шоссе приходится 1,7% столичных аварий.

В рейтинг самых безопасных московских дорог (среди крупных трасс) вошли:

Проспект Вернадского — 0,2%

Мичуринский проспект — 0,2%

Можайское шоссе — 0,2%

Проспект Андропова — 0,3%

Пятницкое шоссе — 0,3%

Кутузовский проспект — 0,4%

Садовое кольцо — 0,4%

Волоколамское шоссе — 0,5%

ДТП в столичном регионе происходят равномерно в течение недели, снижение числа дорожных происшествий фиксируется только в выходные — с 15% в среднем в будни до 10-12%. Примерно 31% аварий на дорогах в Москве происходит по вине автомобилей из корпоративных автопарков (преимущественно, такси и каршеринг).