Бизнесу стал доступен инструмент технического сопровождения баз данных от Сбера

СберТех, дочерняя компания Сбера, представила Platform V Kintsugi — инструмент для технического сопровождения и обслуживания реляционных систем управления базами данных (СУБД). Продукт позволяет бизнесу администрировать, управлять и производить мониторинг параметров производительности и диагностики СУБД в единой среде, а также взаимодействовать с ландшафтом реляционных данных с помощью удобного визуального интерфейса.
Platform V Kintsugi упрощает работу с базами данных и позволяет компаниям оптимизировать расходы за счет снижения сложности администрирования. С помощью инструмента команда администраторов может удобно управлять большим количеством инсталляций баз данных. Продукт способен эффективно заменить решения для автоматизации управления и диагностики баз данных иностранных вендоров, которые ушли с российского рынка.
Platform V Kintsugi входит в состав цифровой облачной платформы Platform V. Также доступна отдельная поставка по модели on-premise (размещение на инфраструктуре заказчика). Инструмент предназначен для использования совместно с реляционной СУБД корпоративного уровня Platform V Pangolin SE от СберТеха, а также совместим с базами данных других поставщиков.
Решение входит в Реестр российского ПО и соответствует высоким корпоративным стандартам в области производительности, надежности, безопасности и удобства использования.
"Сегодня многие компании лишились доступа к привычным инструментам обслуживания баз данных, а также внешних команд сопровождения. Полностью российский продукт Platform V Kintsugi решает эти проблемы: он существенно упрощает сопровождение и позволяет силами одной команды администраторов обслуживать большее число инсталляций баз данных", — отметил генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев.
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