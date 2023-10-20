16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков Самарское отделение Банка России проведет день открытых дверей Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п.

Банки Финансы

Сбер и Геоскан будут вместе развивать геоаналитику с помощью искусственного интеллекта

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк и ведущий разработчик и производитель беспилотных авиационных систем (БАС) и ПО для трехмерной визуализации подписали соглашение о намерениях.

Сбер и Геоскан заключили соглашение о намерениях. Согласно документу, Геоскан будет участвовать в работе геоаналитической платформы Сбера "Геометрия" в качестве исполнителя услуг в области беспилотных авиационных систем (БАС).

В рамках развития геоаналитической платформы "Геометрия" стороны намерены проводить совместные проекты, где Сбер будет обрабатывать и размечать снимки, разрабатывать и обучать модели машинного обучения. Кроме того, банк планирует использовать в платформе спутниковые снимки, полученные с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли Геоскана.

"Вместе с партнерами мы продолжаем совершенствовать нашу геоаналитическую платформу ″Геометрия″, которая решает множество задач в городском хозяйстве, ТЭК, строительстве, сельском и лесном хозяйстве, экологии и других отраслях. Теперь Геоскан получит доступ к передовой платформе с искусственным интеллектом, а Сбер сможет использовать услуги облета БАС и спутниковые снимки Геоскана для ее дальнейшего развития", — отметил вице-президент, директор департамента развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта Сбербанка Максим Еременко.

"Платформа ″Геометрия″ — это важный шаг для развития всех сфер, где необходим анализ геоинформационных данных. Нейросети позволят быстро обрабатывать большой объем материалов, который мы будем предоставлять с БАС и спутников, и формировать надежную базу для дальнейшей работы. Так, благодаря обучению искусственного интеллекта по нашим материалам, платформа позволит разным компаниям — от строительных до сельскохозяйственных — оперативно решать повседневные задачи", — прокомментировал генеральный директор Геоскана Алексей Юрецкий.

Геоаналитическая платформа Сбера "Геометрия" работает так: искусственный интеллект (ИИ) обрабатывает изображения со спутников, БАС или камер видеонаблюдения, классифицирует отдельные объекты и анализирует их характеристики на основе разных параметров. Платформа отлично подходит для контроля, мониторинга, прогноза и рекомендаций компаниям и госорганам на основе геоаналитической информации. В будущем на базе платформы коммерческие и государственные организации смогут разрабатывать собственные геоаналитические приложения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Алексей Воробьев 17 августа 2023 08:05 Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5