Сбер и Геоскан будут вместе развивать геоаналитику с помощью искусственного интеллекта

Банк и ведущий разработчик и производитель беспилотных авиационных систем (БАС) и ПО для трехмерной визуализации подписали соглашение о намерениях.

Сбер и Геоскан заключили соглашение о намерениях. Согласно документу, Геоскан будет участвовать в работе геоаналитической платформы Сбера "Геометрия" в качестве исполнителя услуг в области беспилотных авиационных систем (БАС).

В рамках развития геоаналитической платформы "Геометрия" стороны намерены проводить совместные проекты, где Сбер будет обрабатывать и размечать снимки, разрабатывать и обучать модели машинного обучения. Кроме того, банк планирует использовать в платформе спутниковые снимки, полученные с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли Геоскана.

"Вместе с партнерами мы продолжаем совершенствовать нашу геоаналитическую платформу ″Геометрия″, которая решает множество задач в городском хозяйстве, ТЭК, строительстве, сельском и лесном хозяйстве, экологии и других отраслях. Теперь Геоскан получит доступ к передовой платформе с искусственным интеллектом, а Сбер сможет использовать услуги облета БАС и спутниковые снимки Геоскана для ее дальнейшего развития", — отметил вице-президент, директор департамента развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта Сбербанка Максим Еременко.

"Платформа ″Геометрия″ — это важный шаг для развития всех сфер, где необходим анализ геоинформационных данных. Нейросети позволят быстро обрабатывать большой объем материалов, который мы будем предоставлять с БАС и спутников, и формировать надежную базу для дальнейшей работы. Так, благодаря обучению искусственного интеллекта по нашим материалам, платформа позволит разным компаниям — от строительных до сельскохозяйственных — оперативно решать повседневные задачи", — прокомментировал генеральный директор Геоскана Алексей Юрецкий.

Геоаналитическая платформа Сбера "Геометрия" работает так: искусственный интеллект (ИИ) обрабатывает изображения со спутников, БАС или камер видеонаблюдения, классифицирует отдельные объекты и анализирует их характеристики на основе разных параметров. Платформа отлично подходит для контроля, мониторинга, прогноза и рекомендаций компаниям и госорганам на основе геоаналитической информации. В будущем на базе платформы коммерческие и государственные организации смогут разрабатывать собственные геоаналитические приложения.