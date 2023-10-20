Китайские седельные тягачи защитят специальным Каско

Специалисты отрасли грузоперевозок уже отметили, что китайские магистральные тягачи стали встречаться на дорогах все чаще. Как правило, повышение популярности какой-либо марки влечет за собой снижение стоимости владения автомобилем, в том числе и затрат, связанных с его обслуживанием и содержанием.

Это работает и в отношении грузовой техники, поставляемой из Поднебесной — в частности, магистральных тягачей BEIBEN, активно заполняющих российский рынок в этом году. Те, кто нацелился на приобретение "китайцев", сейчас могут пользоваться эксклюзивными предложениями от поставщиков техники и их партнеров.

К примеру, лизинговая компания CARCADE совместно со страховой компанией "Росгосстрах" запускают эксклюзивную акцию по поддержке продаж грузовой техники BEIBEN. При оформлении лизинга седельных тягачей марки применяется эксклюзивная скидка на Каско.

В рамках эксклюзивной программы доступен специальный тариф на полное Каско без применения франшизы, формула для расчёта будет зависеть от организационно-правовой формы компании клиента. Для юридических лиц единый тариф составит 2%, для индивидуальных предпринимателей — 2,1% от стоимости предмета лизинга. Тариф доступен на все модели тягачей бренда BEIBEN и распространяется только на новые ТС.

Предложение распространяется только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 5 лет. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений. Так, например, при оформлении лизинга на седельный тягач BEIBEN 1848S с колёсной формулой 4×2 за 10,3 млн рублей стоимость полиса Каско для ЮЛ составит 206 000 рублей, для ИП — 216 300 рублей, которые можно будет включить в ежемесячные платежи по договору лизинга. Также доступны широкие параметры для настройки сделки с авансом от 5% на срок от 6 месяцев с индивидуальным графиком платежей под сезонность бизнеса клиента, без ограничения по количеству единиц ТС и без лимита финансирования на одно юридическое лицо.

Помимо выгодного предложения на страховые продукты на технику BEIBEN распространяется корпоративная программа финансирования от официального представителя китайского бренда в России — компании ООО "БейбенТракРус". В рамках партнёрской программы CARCADE клиент может воспользоваться корпоративной скидкой-субсидией в размере 500 000 рублей. При формировании графика лизинговых платежей субсидия будет учитываться в авансе, уменьшая сумму первого платежа от лизингополучателя.

Предложение доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, рефинансирование, круглосуточная программа автопомощи на дорогах.