16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков Самарское отделение Банка России проведет день открытых дверей Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п.

Банки Финансы

Жители Самарской области попадали на уловки мошенников чаще своих соседей

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ выяснил, кому чаще звонили мошенники в этом году и составил портрет клиентов, которые попадались на их уловки. В этом году соотношение женщин и мужчин оказалось примерно одинаковым — 50,4% против 49,6%, в прошлом году доля женщин составляла 52%. Средний возраст "жертвы" составил от 35 до 44 лет. Наибольшая доля пострадавших клиентов, рассчитанная от аудитории ВТБ Онлайн в регионе, приходится на Самарскую, Новосибирскую, Воронежскую области и Хабаровский край. Однако этот показатель не превышает 0,3%.

По данным исследования ВТБ, женщины чуть чаще подвергаются атакам мошенников, — в 50,4% случаев. Наибольшее количество атак приходится на банковских клиентов в возрасте от 35 до 44 лет (25,4%). Доля клиентов от 45 до 54 лет снизилась на 4 п. п. и стала занимать около 21%, от 55 до 64 лет — 17%, от 25 до 34 лет и люди старшего поколения (от 65 лет) — по 14%. Молодежь стала больше попадаться на уловки мошенников — доля клиентов в возрасте до 25 лет выросла с 4 до 8%.

Большинство "жертв" проживают в Москве (20,4%), Московской области (8,5%) и Санкт-Петербурге (6,6%). Мошенническая активность также высока в Новосибирской (3,9%) и Самарской областях (3,5%), Краснодарской крае (3,2%), Свердловской области (3,2%). Северный Кавказ потерял лидерство по минимальному числу активности злоумышленников. В этом году менее 1% мошеннических случаев приходится на Оренбургскую область, Ханты-Мансийский АО, Омскую, Вологодскую, Мурманскую области, Приморский край, Республику Бурятия.

"Мошеннические атаки могут быть направлены против россиян любого пола, возраста, социального статуса и места жительства. Однако, в первую очередь, злоумышленников привлекают люди среднего возраста, поскольку они много работают и финансово стабильны. Также вдвое вырос показатель по атакам на молодых людей в возрасте до 25 лет. Наиболее распространены обманы, основанные на социальной инженерии, примерно каждый третий случай приходится на оформление кредитов. Победить мошенников и уберечь свои деньги помогут, в первую очередь бдительности и финансовая грамотность. Клиент может стать жертвой злоумышленников, только если сам сообщает им свои персональные данные. Поэтому внимательно читайте тексты смс-уведомлений от банка. Деньги клиентов хранятся в безопасности только на том счете, который сам клиент физически открывал в обслуживающем банке", — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Специалисты ВТБ подсчитали, что с начала 2023 года в банк поступило 5,3 млн сообщений о звонках мошенников, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Банку удалось спасти более 9,5 млрд рублей на счетах. Большую часть звонков мошенники совершают с мобильного телефона — 74%, на долю мессенджеров приходится — 20%, с городских номеров — 4%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Алексей Воробьев 17 августа 2023 08:05 Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5