Жители ПФО рассказали о своей готовности пользоваться онлайн-банками в соцсетях

Банки ВТБ и "Открытие" (входит в группу ВТБ) провели опрос* и узнали отношение жителей ПФО к доступу банковских услуг в мессенджерах. По его итогам выяснилось, что респонденты не исключают для себя возможности пользоваться онлайн-банком во "ВКонтакте". Из финансовых продуктов больше всего потенциальные пользователи хотели бы видеть в таком банке платежи и переводы, а также банковские карты.

Пока лишь 5% опрошенных хорошо знают, что некоторые российские банки запустили финансовые услуги во "ВКонтакте" (далее в ВК). Наивысший уровень отмечен в Южном федеральном округе, но и там он составляет лишь 7%, а еще 20% опрошенных что-то слышали о таком сервисе. Ничего не знают об онлайн-банке в ВК 75% (на Северном Кавказе 63%, в Сибири 80%).

В целом резиденты Приволжского Федерального округа не исключают для себя возможности пользоваться онлайн-банком в ВК. Уже пользуются онлайн-банком во ВК 1% респондентов (в Центральном федеральном округе — 5%); о готовности пользоваться сервисом заявили еще 14%. Чаще всего такой ответ давали на Северном Кавказе (16%), реже — в Сибири (9%). Не готовы пользоваться банком в ВК 49% опрошенных (22% скорее нет, 27% определенно нет). Более трети респондентов затруднилась с ответом на этот вопрос.

Отвечая на открытый вопрос "Почему вы готовы пользоваться онлайн-банком во "ВКонтакте" (можно было давать более одного варианта ответа), половина респондентов региона выбрала быстроту и удобство, 37% доверяют ВК, еще 30% любят использовать все новые финансовые технологии. 9% считают, что это безопасно, 9% называют условия обслуживания в таком банке более выгодными, чем в офисах и интернет-банке. По мнению 7% респондентов, это престижно и модно.

Отвечая на открытый вопрос "Почему вы не готовы пользоваться банком в ВК (можно было давать более одного варианта ответа), треть респондентов заявила, что предпочитает традиционные банковские услуги и сервисы. 31% считают, что это небезопасно, при этом 11% опасаются утечки персональных данных. Вместе с тем 12% опрошенных вообще не пользуются мессенджером, а еще 14% респондентов в целом непонятно, как работает такой банк.

Среди банковских продуктов и услуг, которые жители ПФО хотели бы видеть в ВК (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 54% назвали платежи и переводы, 43% банковские карты, 30% и 28% соответственно — новости банка про продукты и услуги, а также уведомления по продуктам и движению средств. 28% хотели бы иметь в таком банке возможность открывать депозиты, 24% — инвестировать, 20% — оформлять кредиты наличными, автокредиты, ипотеку, 17% — мгновенные кредиты на небольшие суммы. Каждый четвертый респондент хотел бы иметь в ВК сервисы консультации и обратной связи.

40% жителей Приволжья готовы проводить через онлайн-банк в мессенджере расчеты на суммы до 10 тысяч рублей, 28% — до 50 тысяч, 22% — до 100 тысяч, 4% — до 200 тысяч, 5% — до 300 тысяч, 5% — от 300 тысяч рублей и выше.

"ВТБ исследует разные цифровые платформы для доставки дистанционных услуг клиентам, включая мессенджеры и социальные сети. В апреле мы запустили Банк в VK, интегрированный в чат-бот ВТБ во "ВКонтакте". Сейчас аудитория сервиса уже составляет около 100 тысяч человек. Клиенты активно интересуются просмотром баланса счетов, а среди операций самой популярной стал перевод через СБП. Интеграция сервиса в мессенджере — это удобно и безопасно. Пользователи проходят двухэтапную авторизацию — в социальной сети, а затем в учетной записи онлайн-банка, где и совершают операции. Мы надеемся, что как можно больше людей смогут оценить и на постоянной основе пользоваться финансовыми услугами через Банк в VK", — отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового-бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

*Опрос проведен ВТБ и банком "Открытие" 1–10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.