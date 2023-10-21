В Самаре началась доследственная проверка из-за сбитого на "зебре" подростка

В Самаре начали доследственную проверку из-за ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщает региональное СУ СК.
20 октября, в 20:00 75-летний водитель Toyota RAV-4 в Красноглинском районе сбил 16-летнего парня на пешеходном переходе.
В Самаре начали доследственную проверку из-за ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщает региональное СУ СК.
20 октября, в 20:00 75-летний водитель Toyota RAV-4 в Красноглинском районе сбил 16-летнего парня на пешеходном переходе.
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Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!