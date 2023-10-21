В Самаре началась доследственная проверка из-за сбитого на "зебре" подростка

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В Самаре начали доследственную проверку из-за ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области