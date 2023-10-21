Хоккеисты "Лады" разгромили омский "Авангард" - 5:3

В пятницу, 20 октября, в Тольятти хоккеисты "Лады" сыграли с омским "Авангардом".

Начался матч не очень удачно для тольяттинцев — первую шайбу они пропустили уже на 31 секунде. Также они заработали удаление. Далее весь первый период хозяева поля пытались сравнять счет.

Однако сделать это удалось только во втором периоде. Зато со второй трети игры и до конца инициатива уже была у "Лады". На 24 минуте волжане сравняли счет, а ближе к перерыву забили еще одну шайбу — 2:1. Третий гол во втором периоде тольяттинцы сумели забить в меньшинстве. Уже в самом конце второй двадцатиминутки "Авангард" в большинстве смог отыграть одно очко.

В третьем периоде хоккеисты "Лады" не рисковали. На 52-й минуте они отправили в ворота "Авангарда" четвертую шайбу. За 26 секунд до сирены гости сократили отставание до 4:3. Но тольяттинцы ответили голом в пустые ворота. Итоговый счет — 5:3.

Следующий матч "Лада" проведет 23 октября в Москве с местным "Динамо".