Волейболисты "Новы" проиграли "Зениту" в напряженной борьбе

В субботу, 21 октября, в Самаре волейболисты "Новы" встретились с "Зенитом" (Санкт-Петербург).

Во всех трех сетах игра была напряженной, однако "Нове" не удалось выиграть ни один из них. В итоге волжане проиграли — 0:3 (20:25, 22:25, 16:25).

Следующую игру "Нова" проведет в Самаре 29 октября с "Локомотивом".