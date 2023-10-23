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Страхование Финансы

"Ингосстрах" автоматизировал выпуск гарантийных писем по ДМС

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" продолжает активное внедрение современных технологий для совершенствования обслуживания клиентов. Так, компания одной из первых на рынке медицинского страхования реализовала автоматизированный выпуск гарантийных писем на первичную консультацию специалиста — это гарантия быстрого получения одобрения услуги страховой компанией без взаимодействия с сотрудником.

Проект реализовывался в несколько этапов. С апреля по август система формировала проект гарантийного письма, которое затем обязательно проходило верификацию у врача страховой компании. В конце августа "Ингосстрах" запустил автоматический выпуск гарантийного письма, исключив участие врачей в процессе согласования.

Для клиента процесс выглядит следующим образом — он авторизуется в мобильном приложении IngoMobile и открывает свой полис ДМС, далее выбирает опцию "Прием в клинике (запись к врачу или заказ гарантийного письма)". После этого нужно ввести свои жалобы, пользуясь возможностями справочника-подсказки, выбрать специальность врача, к которому необходимо попасть, и клинику для получения услуг. Далее система проверит выбранную специализацию врача на соответствие перечисленным симптомам и иным параметрам и выпустит гарантийное письмо.

На данный момент 33% гарантийных писем на первичные приемы специалистов уже выпускаются автоматически. В дальнейшем этот показатель будет расти за счет увеличения количества врачей различных специальностей и симптомов заболеваний, которые клиент может выбрать в процессе заказа гарантийного письма.

"Автоматизация согласования первичных приемов специалистов — важный этап улучшения клиентского пути. Мы понимаем, что зачастую застрахованным важно попасть к необходимому специалисту как можно скорее — этой цели и служит автоматизация согласований первичных приемов. Уверен, что благодаря этой услуге клиенты смогут оперативно посещать врачей и поддерживать свое состояние здоровья", — прокомментировал Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".

"IngoMobile — это важный двигатель автоматизации многих бизнес-процессов компании, в результате которых возможно решение вопроса клиента без участия врачей "Ингосстраха". Благодаря автоматизации выпуска гарантийных писем у нас появилась возможность уделять больше времени и внимания решению сложных страховых случаев, связанных со здоровьем клиентов и их близких", — отметила Анастасия Скурихина, исполняющий обязанности директора департамента ДМС "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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