"Ингосстрах" автоматизировал выпуск гарантийных писем по ДМС

"Ингосстрах" продолжает активное внедрение современных технологий для совершенствования обслуживания клиентов. Так, компания одной из первых на рынке медицинского страхования реализовала автоматизированный выпуск гарантийных писем на первичную консультацию специалиста — это гарантия быстрого получения одобрения услуги страховой компанией без взаимодействия с сотрудником.

Проект реализовывался в несколько этапов. С апреля по август система формировала проект гарантийного письма, которое затем обязательно проходило верификацию у врача страховой компании. В конце августа "Ингосстрах" запустил автоматический выпуск гарантийного письма, исключив участие врачей в процессе согласования.

Для клиента процесс выглядит следующим образом — он авторизуется в мобильном приложении IngoMobile и открывает свой полис ДМС, далее выбирает опцию "Прием в клинике (запись к врачу или заказ гарантийного письма)". После этого нужно ввести свои жалобы, пользуясь возможностями справочника-подсказки, выбрать специальность врача, к которому необходимо попасть, и клинику для получения услуг. Далее система проверит выбранную специализацию врача на соответствие перечисленным симптомам и иным параметрам и выпустит гарантийное письмо.

На данный момент 33% гарантийных писем на первичные приемы специалистов уже выпускаются автоматически. В дальнейшем этот показатель будет расти за счет увеличения количества врачей различных специальностей и симптомов заболеваний, которые клиент может выбрать в процессе заказа гарантийного письма.

"Автоматизация согласования первичных приемов специалистов — важный этап улучшения клиентского пути. Мы понимаем, что зачастую застрахованным важно попасть к необходимому специалисту как можно скорее — этой цели и служит автоматизация согласований первичных приемов. Уверен, что благодаря этой услуге клиенты смогут оперативно посещать врачей и поддерживать свое состояние здоровья", — прокомментировал Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".

"IngoMobile — это важный двигатель автоматизации многих бизнес-процессов компании, в результате которых возможно решение вопроса клиента без участия врачей "Ингосстраха". Благодаря автоматизации выпуска гарантийных писем у нас появилась возможность уделять больше времени и внимания решению сложных страховых случаев, связанных со здоровьем клиентов и их близких", — отметила Анастасия Скурихина, исполняющий обязанности директора департамента ДМС "Ингосстраха".