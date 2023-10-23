Свыше 350 участников, две панельных дискуссий и три тематические секции: в Москве прошел большой форум для HR и CEO

В Москве состоялся большой ежегодный форум для HR и CEO "Изменения. Неизбежность успеха". Мероприятие было организовано Страховым Домом ВСК совместно с рекрутинговым HR агентством Визави Консалт.

Форум был посвящен изменениям в работе с персоналом в связи с быстро меняющимся современным миром. Свои взгляды на развитие HR-сферы высказали сотрудники и руководители ведущих компаний России, независимые эксперты в области HR — всего более 20 спикеров. Участники панельной дискуссии обсудили, как правильно коммуницировать в условиях перемен и какие тренды будут актуальны в 2024 году. От лица Страхового Дома ВСК в ней принял участие Роман Фролов, Член совета директоров компании, а также Ильяс Садеков, Руководитель стратегической программы, Блок Медицина.

Всего форум посетили более 350 гостей — HR-специалистов и руководителей бизнес-направлений. У каждого была возможность посетить три тематические секции: "Как управлять изменениями", "Какие нужны инструменты", "Роль HR и ее трансформация".

"В современном мире успешен тот бизнес, который умеет управлять изменениями, знает тренды и владеет технологиями. От каждого HR-специалиста требуется адаптация и поиск новых путей успеха. На форуме мы обсудили ключевые вопросы и пути развития HR-сферы в условиях перемен. Уверены, что совместные усилия и обмен опытом позволят нам развить успех в будущем", — заявил Роман Фролов, Член совета директоров Страхового Дома ВСК.