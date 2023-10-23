Свыше 350 участников, две панельных дискуссий и три тематические секции: в Москве прошел большой форум для HR и CEO

В Москве состоялся большой ежегодный форум для HR и CEO "Изменения. Неизбежность успеха". Мероприятие было организовано Страховым Домом ВСК совместно с рекрутинговым HR агентством Визави Консалт.
Форум был посвящен изменениям в работе с персоналом в связи с быстро меняющимся современным миром. Свои взгляды на развитие HR-сферы высказали сотрудники и руководители ведущих компаний России, независимые эксперты в области HR — всего более 20 спикеров. Участники панельной дискуссии обсудили, как правильно коммуницировать в условиях перемен и какие тренды будут актуальны в 2024 году. От лица Страхового Дома ВСК в ней принял участие Роман Фролов, Член совета директоров компании, а также Ильяс Садеков, Руководитель стратегической программы, Блок Медицина.
Всего форум посетили более 350 гостей — HR-специалистов и руководителей бизнес-направлений. У каждого была возможность посетить три тематические секции: "Как управлять изменениями", "Какие нужны инструменты", "Роль HR и ее трансформация".
"В современном мире успешен тот бизнес, который умеет управлять изменениями, знает тренды и владеет технологиями. От каждого HR-специалиста требуется адаптация и поиск новых путей успеха. На форуме мы обсудили ключевые вопросы и пути развития HR-сферы в условиях перемен. Уверены, что совместные усилия и обмен опытом позволят нам развить успех в будущем", — заявил Роман Фролов, Член совета директоров Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.