В Нижнем Новгороде прошел VI финансовый форум Торгово-промышленной палаты

18 октября 2023 года Торгово-промышленная палата Нижегородской области совместно с местным правительством и профессиональными участниками финансового рынка провела VI форум "Финансовые инструменты для сектора роста. Возможности привлечения финансирования для субъектов МСП".

Ежегодно форум объединяет более трёхсот представителей малого и среднего предпринимательства, а также значимые промышленные компании Приволжского федерального округа. Главной целью события является информирование бизнес-сообщества о существующих рыночных механизмах финансирования, их особенностях и новых программах поддержки.

В рамках обширной деловой программы наибольшее внимание участников привлекли конференции на темы государственной и банковской поддержки регионального бизнеса, а также обсуждение финансовых инструментов для устойчивого развития локальных предприятий. Основой для обсуждения послужили вопросы об актуальных мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях в условиях структурной перестройки экономики, механизмы поддержки проектов технологического суверенитета и структурной адаптации, а также финансирование инвестиционных проектов. Заинтересованность в участии проявили более десяти представителей высшего руководства организаций Нижегородской области.

Одним из партнеров форума в этом году выступила компания CARCADE. Эксперты компании консультировали участников форума по преимуществам применения такого финансового инструмента как лизинг для развития сектора предпринимательства различных организационно-правовых форм. "Благодаря Торгово-промышленной палате Нижегородской области и возможностям площадки, форум смог собрать не только профессионалов финансового рынка, но и непосредственных представителей бизнеса. Важно отметить, что организация подобных мероприятий крайне благоприятно влияет на развитие экономики региона, так как позволяет повысить финансовую грамотность молодых предпринимателей, качественно проинформировать об изменениях на рынке и о новых мерах поддержки бизнеса, а также оперативно обсудить возникающие в связи с ними вопросы с местными органами власти", — прокомментировал событие региональный директор CARCADE Павел Клочков.