"Открытие Авто": доля параллельного импорта снизилась в сентябре до 11%

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ) и компании "Автомаркетолог" проанализировали объемы регистраций автомобилей, ввезенных Россию по каналам параллельного импорта. В сентябре было зарегистрировано на 13% меньше таких автомобилей, чем в августе. Доля параллельного импорта по итогам первого осеннего месяца снизилась до 11% (13% — в августе) в объеме всех регистраций и впервые показала отрицательную динамику с начала года в абсолютных показателях. Доля параллельного импорта за 9 месяцев 2023 года составила 13%. В сентябре чаще всего через альтернативный канал ввозили машины японских (34%), корейских (24%) и немецких брендов (20%). При этом снизился ввоз практически всех иностранных марок, кроме машин из КНР.

В сентябре впервые с начала года регистрации ТС, ввезенных по параллельному импорту, сократились в абсолютных показателях (-13%) и "откатились" на уровень июня. При этом доля импортированных машин через данный канал машин в структуре всех регистраций на российском авторынке также снизилась до 11% — самый низкий показатель за все 9 месяцев.

"В последний квартал 2023 года можно прогнозировать дальнейшее замедление темпов регистраций альтернативных поставок машин. При этом доля ежемесячных регистраций может сократиться до 9-10% от всего объема продаж в месяц", — прокомментировал генеральный директор ООО "Автомаркетолог" Олег Мосеев.

В первый месяц осени чаще всего через альтернативный канал ввозили машины японских (34%), корейских (24%) и немецких брендов (20%). Интересная динамика наблюдается по доле китайских марок в параллельном импорте, которая, несмотря на расширение официальных продаж, продолжает расти. Расширение доли "китайцев" с 7% до 12% за месяц позволило им занять четвертое место по объемам ввоза параллельных авто (рост продаж в абсолютных показателях составил 1,4 раза). На пятом месте — США с 5%.

"Тренд на снижение динамики регистраций ТС, ввезенных по параллельному импорту, который обозначился уже в августе, в сентябре усилился, — отметила руководитель "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") Марина Дембицкая. — Это снижение было прогнозируемым и стало следствием введения нового механизма выплаты утильсбора. Так, в абсолютных показателях упал ввоз авто практически из всех стран, кроме КНР: на 26% упали объемы ввоза американских марок; на 25% -корейских, на 15% — японских, на 7% — немецких".

В структуре регистраций лидерство среди марок в сентябре, несмотря на падение продаж, сохранила Toyota (-9%). Вторую и третью позиции в топ-10 заняли Kia и Hyundai, также продемонстрировавшие снижение показателей на 27% и на 25% соответственно. Четвертое место удержал за собой BMW (-14%), а на пятое вышел Mitsubishi (-7%). Примечательно, что в сентябрьский рейтинг впервые вошли две китайские марки Zeekr и Li Xiang, занявшие там соответственно 6-е и 9-е места и продемонстрировавшие более чем двукратный рост продаж по сравнению с августом.

Изменился в начале осени и модельный рейтинг. На первое место со второго поднялся седан Toyota Camry (+17% к прошлому месяцу). На второе место переместился прежний лидер рейтинга, кроссовер Kia Sportage (-31%). А замкнул тройку лидеров новичок, скакнувший за месяц сразу с 12 на 3 позицию, китайский электромобиль Zeekr 001 (+205%). В топ-5 моделей также попали Hyundai Tucson (-21%) и Mitsubishi Outlander (+13%).

По-прежнему большинство мест в первой десятке моделей занимают автомобили класса SUV. На долю таких авто в объеме всех регистраций за сентябрь пришлось 68%. На втором месте автомобили D и С-классов — 10% и 5%.

Примечательно, что электромобили, хотя и занимают небольшую долю в структуре регистраций ТС, импортированных по параллельному каналу (всего 11%), но показывают заметный рост регистраций: с июля по август — на 20% и в сентябре на 50%. При этом основная часть параллельного импорта, как и прежде, приходится на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями: 60% и 16% соответственно.

Итоги 9 месяцев

Всего за первые три квартала 2023 года доля зарегистрированных на российском рынке автомобилей, импортированных по схеме параллельного импорта, составила порядка 13% от общего объема автомобилей, проданных в стране в этот период.

В тройке ввозимых авто — машины японских (34%), корейских (31%) и немецких брендов (21%). Итоговый рейтинг за первые три квартала 2023 года составили Toyota, Hyundai, Kia, BMW и Mitsubishi.

Модельный рейтинг по итогам января-сентября 2023 года возглавил кроссовер Hyundai Tucson. За ним следует Kia Sportage и Toyota Camry. Замкнули пятерку наиболее популярных "параллельных" авто Hyundai Santa Fe и Toyota RAV4.

В структуре параллельного импорта легковых авто с начала года 93% составляют легковые автомобили, 4% — пикапы и 3% — легковые коммерческие ТС. 20% автомобилей с начала года были ввезены на компании и 80% — на частных лиц.