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Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл московскому "Динамо"

МОСКВА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский коллектив потерпел поражение в овертайме от московского "Динамо".

Матч в столице стал дебютным для Владислава Курбатова - форвард был заявлен на позиции центрфорварда второго звена вместо травмированного Троя Джозефса. Из других перестановок стоит отметить возвращение в состав Владислава Подъяпольского, Николая Демидова и Доната Стальнова, заменивших Александра Трушкова, Артема Бородкина и приболевшего Данилу Моисеева соответственно.

С первых смен команды заиграли на встречных курсах и не стремились отсиживаться в обороне, поэтому голы казались делом времени. Счет в итоге был открыт в середине игрового отрезка - Остап Сафин, несколькими минутами ранее попавший в перекладину, выиграл борьбу у борта и отдал пас на Сергея Шумакова, а затем 7-й номер "Лады" на пятаке изящно разобрался с Ильей Коноваловым. 0:1. Однако буквально через 14 секунд Павел Кудрявцев восстановил равенство на табло и уже спустя несколько минут "Динамо" вырвалось в лидеры благодаря Эрику ОʼДеллу, результативно сыгравшего на добивании - 2:1. "Автозаводцев" такой поворот событий не деморализовал и еще до перерыва они отыгрались. Дмитрий Кугрышев беспрепятственно выкатился из-за ворот и бросил в крошечную щелочку между ближней штангой и вратарским щитком. 2:2.

В следующей трети задор в глазах хоккеистов "Лады" и "Динамо" никуда не исчез, но теперь реализацию создаваемых моментов демонстрировали исключительно тольяттинцы. На 26-й минуте Владислав Семин выдал передачу через всю среднюю зону на Евгения Грошева и вывел его на рандеву с голкипером динамовцев - форвард "автозаводцев" хладнокровно шансом воспользовался. 2:3. Далее игра выровнялась, и последовавшее в середине поединка удаление Семина могло помочь москвичам вновь ликвидировать отставание, однако подопечные Олега Браташа в меньшинстве сумели увеличить отрыв - Андрей Алтыбармакян шайбу перехватил и отдал ее Алексею Ожгихину, который с убойной позиции пальнул в дальнюю "девятку". 2:4. И все же недисциплинированная игра аукнулась "Ладе" уже в концовке двадцатиминутки, когда на скамейке штрафников оказались Мислав Росандич и Донат Стальнов. При игре "5 на 3" Дмитрий Рашевский сократил отставание динамовцев до минимума, затолкав снаряд в ворота с пятака - 3:4.

В третьем периоде шайбой больше владели хозяева, а волжане сосредоточились на оборонительных действиях и попытках умчать в контратаку. План "Лады" работал вплоть до удаления Георгия Солянникова, которое превратилось в динамовский гол имени Седрика Пакетта - нападающий пытался сделать передачу на пятаке, но шайба попала в конек защитнику "автозаводцев" Евгению Калабушкину и отскочила в ворота. 4:4. Затем страсти на льду достигли своей верхней точки, что вылилось в потасовку в зоне москвичей, в результате которой в штрафном боксе очутились по три хоккеиста "Лады" и "Динамо". На финальных минутах основного времени тольяттинцы дважды зарабатывали численное преимущество, однако встреча перетекла в овертайм.

В дополнительной пятиминутке "автозаводцы" потерпели неудачу. Динамовская тройка Менелл - Гусев - Уил практически сразу организовала затяжную атаку, которая завершилась голом последнего. Итог - поражение "Лады" со счетом 4:5.

Теперь тольяттинцы перебираются в Череповец, где 25 октября сразятся с местной "Северсталью".

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