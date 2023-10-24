"Росгосстрах": половина клиентов по каско получают возмещение без справок из ГИБДД

В этом году 49,2% клиентов, обращавшихся в "Росгосстрах" по полисам каско после наступления страхового случая, воспользовались возможностью пройти процедуру урегулирования без предоставления справок из компетентных органов. По правилам добровольного автострахования, которые действуют в "Росгосстрахе", это можно сделать один раз в год при повреждении остекления, одной детали при договоре сто страховой суммой до 2,5 млн рублей, либо двух смежных деталей при более высокой страховой сумме.

"Большинство автомобилистов при выборе страховой компании ориентируется в первую очередь на стоимость полиса каско. Но сегодня страховщики конкурируют уже не только ценами, но и сервисами, способностью сделать процедуру урегулирования для клиента более комфортной и менее затратной по времени, — говорит начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова. — Страховое событие — это всегда стресс, даже при наличии полиса, и мы понимаем, что людям хочется как можно скорее получить отремонтированную машину и вернуться к привычной жизни. И возможность обращаться с незначительными повреждениями без справок из ГИБДД, которую предоставляет наша компания, является существенным преимуществом наших программ каско".

Чаще всего без справок в этом году обращались клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, а также республик Татарстан и Башкортостан. В ТОП-10 помимо этих регионов попали Пермский край, Свердловская и Рязанская области, Краснодарский край и Вологодская область. Более трех четвертей подобных заявлений поступило от страхователей мужчин, на женщин приходится лишь 22,5%.

Больше других о повреждениях, которые можно урегулировать без справок из компетентных органов, заявляли владельцы автомобилей Toyota (модели RAV4, Land Cruiser и Camry), Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan. Также в десятку этого своего рода "рейтинга" попали Renault Duster, Lada Granta, Skoda KODIAQ, LexusRX, RenaultKaptur.

"Естественно, возможность оперативно получить направление на ремонт без справок доступна только добросовестным автовладельцам, — подчеркивает Людмила Юсова. — В спорных случаях, когда есть основания полагать, что повреждения не соответствуют описанным в заявлении событиям, для урегулирования нам требуется документальное подтверждение из компетентных органов".