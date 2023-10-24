Банки продолжают повышать ставки по депозитам для малого и среднего бизнеса

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Предприниматели могут зафиксировать повышенную ставку, размещая свободную ликвидность в рублях во время продолжающегося цикла повышения ключевой ставки, который начался летом 2023 года. В частности, банк "Открытие" (входит в группу ВТБ) вновь, в третий раз за последние месяцы, повысил ставки по рублевым депозитам для малого и среднего бизнеса.