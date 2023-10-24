Банки продолжают повышать ставки по депозитам для малого и среднего бизнеса

Предприниматели могут зафиксировать повышенную ставку, размещая свободную ликвидность в рублях во время продолжающегося цикла повышения ключевой ставки, который начался летом 2023 года. В частности, банк "Открытие" (входит в группу ВТБ) вновь, в третий раз за последние месяцы, повысил ставки по рублевым депозитам для малого и среднего бизнеса.
По мнению экспертов, ключевая ставка ЦБ может быть еще раз повышена с 13% на ближайшем заседании Совета директоров, которое состоится 27 октября. Это может произойти из-за инфляции, которая в начале октября превысила 6% годовых - нижнюю границу обновленного прогноза Центробанка на этот год.
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