Китайские авто калининградской сборки становятся доступнее

В Калининградской области расширили линейку выпускаемых легковых автомобилей китайских брендов. В 2022 году АВТОТОР Холдинг заключил стратегическое партнерство с ведущими автомобильными группами в Китае и приступил к промышленному производству автомобилей марок BAIC, KAIYI и SWM. Они становятся доступнее российским покупателям за счет специальных программ.

Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, которая принимает заявки на финансирование автомобилей BAIC и KAIYI в рамках официального сотрудничества с производителем. По специальной программе клиенту доступно применение корпоративной скидки от 2% до 7% при оформлении автомобилей в лизинг на юридическое лицо или ИП. Организатор программы - партнер CARCADE и единственный производитель брендов на территории РФ - компания АВТОТОР Холдинг.

Программа финансирования доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от трех месяцев и позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок от 6 до 84 месяцев и вариативным графиком платежей. CARCADE предлагает максимально доступную скидку, размер которой зависит от комплектации и количества приобретаемых автомобилей. Корпоративные преференции можно учесть в стоимости предмета лизинга, что уменьшит начальную цену автомобиля, или использовать для снижения суммы лизинговых платежей.

Модельный ряд BAIC представлен шестью моделями в пяти сегментах рынка: C-седан BAIC U5 Plus, D-SUV кроссоверы BAIC моделей X75 и X55, B-SUV кроссовер BAIC X35, E-SUV внедорожник BAIC BJ60, D-SUV внедорожник BAIC BJ40. Модельный ряд KAIYI представлен четырьмя моделями в трех сегментах рынка: C-седан KAIYI E5, B-SUV кроссоверы KAIYI моделей X3 и X3 Pro, D-SUV+ кроссовер KAIYI X7 Kunlun.

При оформлении от одной до девяти единиц ТС скидка на лизинг составит 2-3%, на автопарк от 10 до 24 автомобилей выгода достигает 4%, флитовая покупка от 25 до 49 авто будет дешевле на 5-6%, а приобретение более чем 50 автомобилей в рамках одной сделки станет выгоднее на 6-7% за один автомобиль.

Кроме скидок, клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться такими дополнительными услугами компании, как возвратный лизинг или рефинансирование; на этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц ТС доступно без ограничений на одно юридическое лицо.