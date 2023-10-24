Привлечение молодых специалистов на работу в компанию — одна из важнейших задач "Ингосстраха". Компания реализует программы привлечения и развития талантливых студентов и выпускников, а также содействует их трудоустройству. "Ингосстрах" решил рассказать о мероприятиях, которые помогают привлекать молодых сотрудников на стажировки и постоянную работу в различных департаментах компании.

По статистике "Ингосстраха", 45% сотрудников компании — это молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Программы привлечения молодежи реализуются не только в Москве, но и в 65 филиалах "Ингосстраха". Для стажеров работает программа персонального наставничества, с помощью которой молодым специалистам помогают быстро адаптироваться в коллективе, больше узнать о компании, погрузиться в рабочие задачи и наладить взаимодействие со смежными подразделениями. Ожидается, что в 2023 году на стажировки в компанию будет принято более 500 студентов.

"Ингосстрах" развивает системные практики: организует карьерные и профориентационные мероприятия, конкурсы, мастер-классы в учебных заведениях, экскурсии в офисы и филиалы компании.

Кроме того, с 2017 года компания совместно с Высшей школой бизнеса МГУ реализует программу профессиональной переподготовки "Предпринимательство и развитие бизнеса" ("Doing Business") для студентов естественно-научных факультетов. За это время обучение прошли более 350 человек. Также в 2023 году "Ингосстрах" совместно с Высшей школой бизнеса МГУ запустил новый курс под названием "Цифровые продукты будущего". Авторский образовательно-практический курс направлен на формирование системного представления о цифровой экономике, разработку новых финансовых цифровых продуктов, а также на выстраивание продуктовой стратегии в цифровых каналах продаж. Занятия ведут как преподаватели ВШБ МГУ, так и эксперты-практики "Ингосстраха".

С 2022 года компания ведет социальный проект для школьников в области медицинского страхования. Он был разработан совместно с представителями Университетской гимназии МГУ имени М. В. Ломоносова и реализуется в рамках учебного плана гимназии. "Ингосстрах" предложил социально-ориентированную тематику проекта под названием "Создание платформы для отслеживания физического состояния застрахованных по ОМС". Программа включает в себя дополнительные образовательные блоки, в рамках которых школьники получают новые практические знания в социологии, экономике, гражданском праве, математике, информатике и статистике. В 2023 году проектная команда состоит из 8 учеников 10 класса. От "Ингосстраха" в организации обучения принимают участие 9 бизнес-экспертов из различных департаментов.

О преимуществах старта карьеры в "Ингосстрахе" студентам регулярно рассказывают 48 амбассадоров, которые преподают в различных учебных заведениях страны. Педагоги выявляют талантливых ребят, знакомят их со сферой страхования, рассказывают про направления деятельности компании, в которых можно начать свою карьеру.

Помимо совместных проектов с университетами, "Ингосстрах" уже 26 лет проводит конкурс студенческих работ имени В. И. Щербакова — "INGOSight". В 2022 году в конкурсе приняли участие более 1 000 студентов, 20 из которых дошли до финала. Победитель и финалисты конкурса приглашаются на стажировку в компанию и под руководством опытных наставников реализуют свои бизнес-идеи и идеи оптимизации.

"INGOSight оставил у меня самые приятные впечатления. Участники заряжены на поиск решения проблем современного страхового бизнеса. Я изучал тренды, чтобы предложить идею, которая продвинет компанию вперед. Мне было приятно получить приглашение на стажировку, а затем и воплощать свои идеи в жизнь уже в качестве сотрудника цифрового блока компании", — рассказал Илья Шкарупилов, ведущий специалист сектора онлайн-продуктов департамента электронной коммерции "Ингосстраха", победитель конкурса "INGOSight" в 2021 году.

Во время обучения, прохождения стажировок или участия в конкурсе эксперты "Ингосстраха" постоянно находятся на связи с ребятами. Важно, чтобы каждый участник молодежной программы получил полезный практический опыт работы в страховании. Такое взаимодействие дает возможность ребятам почувствовать свою значимость, быть вовлеченными, а в дальнейшем — приглашать в "Ингосстрах" своих однокурсников и друзей:

"Я учусь на 3 курсе экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова по направлению "Менеджмент" и с большим удовольствием рассказываю своим однокурсникам о возможностях работы в "Ингосстрахе". На сегодняшний день я привлекла на стажировку в компанию более 20 человек. Делиться впечатлениями о стажировке в "Ингосстрахе" я начала с самой первой недели своей работы, потому что почувствовала, — это место, где мои навыки и способности раскроются в полной мере", — отметила Ксения Щербакова, специалист отдела корпоративной культуры "Ингосстраха".

"Мы вкладываем много сил и средств в привлечение молодых кадров для работы в компании и выстраиваем комплексное взаимодействие с учебными заведениями высшего и средне-специального образования. Фокус нашей работы направлен на привлечение талантливых ребят аудиторным способом, когда приглашение пройти стажировку в "Ингосстрахе" получают лучшие студенты, зарекомендовавшие себя в учебе. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с молодыми высокопотенциальными ребятами и готовы всячески помогать им начать работу в нашей компании", — подчеркнула Виктория Невская, директор по персоналу "Ингосстраха".