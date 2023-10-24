Привлечение молодых специалистов на работу в компанию — одна из важнейших задач "Ингосстраха". Компания реализует программы привлечения и развития талантливых студентов и выпускников, а также содействует их трудоустройству. "Ингосстрах" решил рассказать о мероприятиях, которые помогают привлекать молодых сотрудников на стажировки и постоянную работу в различных департаментах компании.
По статистике "Ингосстраха", 45% сотрудников компании — это молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Программы привлечения молодежи реализуются не только в Москве, но и в 65 филиалах "Ингосстраха". Для стажеров работает программа персонального наставничества, с помощью которой молодым специалистам помогают быстро адаптироваться в коллективе, больше узнать о компании, погрузиться в рабочие задачи и наладить взаимодействие со смежными подразделениями. Ожидается, что в 2023 году на стажировки в компанию будет принято более 500 студентов.
"Ингосстрах" развивает системные практики: организует карьерные и профориентационные мероприятия, конкурсы, мастер-классы в учебных заведениях, экскурсии в офисы и филиалы компании.
Кроме того, с 2017 года компания совместно с Высшей школой бизнеса МГУ реализует программу профессиональной переподготовки "Предпринимательство и развитие бизнеса" ("Doing Business") для студентов естественно-научных факультетов. За это время обучение прошли более 350 человек. Также в 2023 году "Ингосстрах" совместно с Высшей школой бизнеса МГУ запустил новый курс под названием "Цифровые продукты будущего". Авторский образовательно-практический курс направлен на формирование системного представления о цифровой экономике, разработку новых финансовых цифровых продуктов, а также на выстраивание продуктовой стратегии в цифровых каналах продаж. Занятия ведут как преподаватели ВШБ МГУ, так и эксперты-практики "Ингосстраха".
С 2022 года компания ведет социальный проект для школьников в области медицинского страхования. Он был разработан совместно с представителями Университетской гимназии МГУ имени М. В. Ломоносова и реализуется в рамках учебного плана гимназии. "Ингосстрах" предложил социально-ориентированную тематику проекта под названием "Создание платформы для отслеживания физического состояния застрахованных по ОМС". Программа включает в себя дополнительные образовательные блоки, в рамках которых школьники получают новые практические знания в социологии, экономике, гражданском праве, математике, информатике и статистике. В 2023 году проектная команда состоит из 8 учеников 10 класса. От "Ингосстраха" в организации обучения принимают участие 9 бизнес-экспертов из различных департаментов.
О преимуществах старта карьеры в "Ингосстрахе" студентам регулярно рассказывают 48 амбассадоров, которые преподают в различных учебных заведениях страны. Педагоги выявляют талантливых ребят, знакомят их со сферой страхования, рассказывают про направления деятельности компании, в которых можно начать свою карьеру.
Помимо совместных проектов с университетами, "Ингосстрах" уже 26 лет проводит конкурс студенческих работ имени В. И. Щербакова — "INGOSight". В 2022 году в конкурсе приняли участие более 1 000 студентов, 20 из которых дошли до финала. Победитель и финалисты конкурса приглашаются на стажировку в компанию и под руководством опытных наставников реализуют свои бизнес-идеи и идеи оптимизации.
"INGOSight оставил у меня самые приятные впечатления. Участники заряжены на поиск решения проблем современного страхового бизнеса. Я изучал тренды, чтобы предложить идею, которая продвинет компанию вперед. Мне было приятно получить приглашение на стажировку, а затем и воплощать свои идеи в жизнь уже в качестве сотрудника цифрового блока компании", — рассказал Илья Шкарупилов, ведущий специалист сектора онлайн-продуктов департамента электронной коммерции "Ингосстраха", победитель конкурса "INGOSight" в 2021 году.
Во время обучения, прохождения стажировок или участия в конкурсе эксперты "Ингосстраха" постоянно находятся на связи с ребятами. Важно, чтобы каждый участник молодежной программы получил полезный практический опыт работы в страховании. Такое взаимодействие дает возможность ребятам почувствовать свою значимость, быть вовлеченными, а в дальнейшем — приглашать в "Ингосстрах" своих однокурсников и друзей:
"Я учусь на 3 курсе экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова по направлению "Менеджмент" и с большим удовольствием рассказываю своим однокурсникам о возможностях работы в "Ингосстрахе". На сегодняшний день я привлекла на стажировку в компанию более 20 человек. Делиться впечатлениями о стажировке в "Ингосстрахе" я начала с самой первой недели своей работы, потому что почувствовала, — это место, где мои навыки и способности раскроются в полной мере", — отметила Ксения Щербакова, специалист отдела корпоративной культуры "Ингосстраха".
"Мы вкладываем много сил и средств в привлечение молодых кадров для работы в компании и выстраиваем комплексное взаимодействие с учебными заведениями высшего и средне-специального образования. Фокус нашей работы направлен на привлечение талантливых ребят аудиторным способом, когда приглашение пройти стажировку в "Ингосстрахе" получают лучшие студенты, зарекомендовавшие себя в учебе. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с молодыми высокопотенциальными ребятами и готовы всячески помогать им начать работу в нашей компании", — подчеркнула Виктория Невская, директор по персоналу "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.