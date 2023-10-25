Объявили победителей международного конкурса по искусственному интеллекту AI Challenge

Международный конкурс по искусственному интеллекту для детей AI Challenge, который проводится Сбером и Альянсом в сфере искусственного интеллекта, объединил ребят из 47 стран. Жюри выбрали лучшие решения и объявили 15 команд-победителей.

По итогам командного этапа были отобраны самые сильные проекты, которые дорабатывались по требованиям финального задания. 45 команд, включающие участников с разных континентов, представили и защитили свои решения перед экспертами AI Challenge по пяти направлениям конкурса: медицина, креативные индустрии, эффективное производство, анализ изображения и видео, сельское хозяйство. В каждом из направлений члены жюри выбрали по три команды-победителя.

В этом году в конкурсе была сформирована 251 команда, с начала командного этапа было разработано более 2300 решений. Самым популярным направлением для работы у команд-участников стало "Производство", в котором нужно было разработать алгоритм анализа информации о заказах материалов для предотвращения срыва их поставки. Всего по этому направлению было загружено более 1200 решений. Самым молодым участникам, прошедшим в финал конкурса, исполнилось только 11 лет.

Торжественное награждение победителей конкурса состоится в Москве на международной конференции AI Journey 2023, посвященной науке и последним разработкам в области искусственного интеллекта, его роли в реализации государственных инициатив и развитии бизнеса, а также популяризации технологий среди молодежи.