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Больше, чем борьба: Wink.ru покажет документальный сериал "Самбо — территория духа"

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Премьера четырехсерийного документального проекта "Самбо — территория духа" (6+) состоится 26 октября эксклюзивно в видеосервисе Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Производством сериала занималась студия "Мэд Китчен" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Новый спортивный проект пополнит линейку Wink Originals.

Трейлер

Проект потребовал сложной организационной, технической и творческой подготовки. Съемки сериала проходили в 10 городах России, а также в Кыргызстане и Монголии. В Бишкеке съемочная работала во время чемпионата мира по самбо, а в Улан-Баторе состоялась запись знакового интервью — собеседником кинематографистов стал экс-президент Монголии и чемпион мира по самбо 1983 года Баттулга Халтмаагийн. Всего в проекте участвовали именитые самбисты из восьми стран.

Специально для сериала художники сделали 166 уникальных рисунков для анимированной истории самбо. Два дня длились съемки мастер-класса по приемам самбо, в которых использовался роботизированный кран, что позволило от дубля к дублю повторять заданную траекторию. В рамках подготовки продюсеры отсмотрели более 400 поединков по самбо, чтобы разбираться в нюансах и механике судейства.

В центре внимания сериала находятся восемь девушек и восемь юношей — молодежная сборная России по самбо. Показан их путь от занятий в родных секциях через сборы в Кисловодске и Рязани на первенство мира по самбо в Бишкеке. Одновременно через интервью мастеров и тренеров рассказывается о предпосылках возникновения самбо, его отцах-основателях, традициях, философии и ценностях этого синтетического единоборства. Все ли зрители знают, что самбо — это сокращение от "самооборона без оружия"? И что самбо вобрало в себя техники и приемы из десятков национальных единоборств?

С помощью экспертов сериал подробно исследует, в чем состоит уникальность системы подготовки самбистов и чем самбо отличается от других единоборств. Рассказывает о том, что самбо как спортивное и прикладное единоборство появилось в СССР, а также о его роли в подготовке сотрудников советских силовых ведомств. Наконец, проект прослеживает триумфальный путь от небольших секций к национальному виду борьбы и признанию Международной федерации самбо (ФИАС) Международным олимпийским комитетом в 2021 году.

Создатели проекта "Самбо — территория духа" пристально наблюдают за тренировками и эмоциями молодых самбистов, постепенно усиливая интригу для зрителя: кто из героев окажется лучшим и завоюет медали на первенстве мира?

"Своим фильмом мы хотим донести до зрителя, особенно до подростков и молодежи, дух этой удивительной борьбы, так как самбо — это не только вид спорта, но и великолепная база для внутреннего развития личности, получения новых знаний, повышения уверенности и самооценки", — подчеркнули продюсеры фильма Алексей Козлов и Марина Хачиян.

"Я заново открыл для себя мир спорта и возможности спортивной документалистики. Наша молодежная сборная по самбо — отличный пример для многих. Философию самбо — в повседневную жизнь, это должно стать модным", — считает режиссер сериала Дмитрий Ушаков.

"Работа над сериалом открыла для меня огромный мир самбо. Спортсмены, тренеры, руководители национальных федераций, создатели целых школ и течений борьбы. Большой спорт, шагающий по всем континентам! Но самое главное — это люди, обладающие невероятной силой духа. Открытые, улыбчивые и настоящие!" — сказал автор фильма Александр Орловский.

"Для Wink.ru новый спортивный документальный проект интересен как минимум по двум причинам. Во-первых, он представляет самбо как многогранную систему со своей культурой и философией, которая гораздо больше, чем просто борьба. Самбо берется не только за физическую подготовку человека, но и помогает сформировать его мировоззрение, отношение к проблемам и вызовам. Во-вторых, что нам важно с точки зрения регионального развития, в проекте представлены разные и не только большие города страны со своими тренерами и спортсменами, особенностями и достижениями. Мы рады, что линейку Wink Originals пополнил проект, который объединяет спорт, документалистику и регионы", — отметил директор по контенту видеосервиса Wink.ru Александр Косарим.

Фото со съемок

О сериале "Самбо — территория духа" (6+)

Производство: Студия "Мэд Китчен" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") для Wink.ru
Жанр: документальный, спорт
Количество серий в сезоне: 4
Хронометраж: 30 минут
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru
Режиссер-постановщик: Дмитрий Ушаков
Оператор-постановщик: Валерий Левченко
Продюсеры: Алексей Козлов, Марина Хачиян
Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим
Исполнительный продюсер: Дмитрий Житнушкин
Авторы сценария: Александр Орловский, Марина Петухова
В ролях: юношеская сборная России по самбо, а также Федор Емельяненко, Артем Осипенко, Василий Шестаков, Баттулга Халтмаагийн, Рудольф Бабоян, Виктор Егрушов, Сергей Табаков, Мурат Хасанов, Владимир Япринцев

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