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Страхование Финансы

Новосибирские Лады долго не живут: ВСК составил карту регионов с самым большим числом тотальных ДТП

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам первых 9 месяцев 2023 года почти 3% аварий на дорогах пришлось на серьезные ДТП — с тотальными и предтотальными повреждениями автомобиля. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Традиционно виновниками подобных происшествий в основном становятся мужчины — 68% случаев.

По оценкам Страхового Дома ВСК регионом-лидером по числу тотальных ДТП в 2023 году стала Новосибирская область (11% происшествий). В антирейтинг также вошли Москва и Краснодарский край (по 7%, несмотря на разницу в объеме автопарка), Московская область (7,4%), Ульяновская и Челябинская области (по 4%).

Среди крупных регионов самые осторожные водители проживают в Пермском крае (не более 0,8% от общего числа тотальных ДТП), Волгоградской и Омской областях (по 1,2%).

Чаще всего виновниками серьезных ДТП являются молодые люди — на долю 30-летних приходится 23,5% подобных дорожных аварий, еще 19% — приходится на водителей младше 30 лет.

В топ-10 автомобилей, попадающих в серьезные дорожные аварии, вошли:

  • ВАЗ/Лада (22%)
  • Toyota (7%)
  • Hyundai (5%)
  • Kia (4%)
  • Renault (3,1%)
  • Volkswagen (3%)
  • Nissan (3%)
  • Ford (2,1%)
  • Chevrolet (2%)
  • Mercedes-Benz (2%)

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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