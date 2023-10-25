Новосибирские Лады долго не живут: ВСК составил карту регионов с самым большим числом тотальных ДТП

По итогам первых 9 месяцев 2023 года почти 3% аварий на дорогах пришлось на серьезные ДТП — с тотальными и предтотальными повреждениями автомобиля. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Традиционно виновниками подобных происшествий в основном становятся мужчины — 68% случаев.

По оценкам Страхового Дома ВСК регионом-лидером по числу тотальных ДТП в 2023 году стала Новосибирская область (11% происшествий). В антирейтинг также вошли Москва и Краснодарский край (по 7%, несмотря на разницу в объеме автопарка), Московская область (7,4%), Ульяновская и Челябинская области (по 4%).

Среди крупных регионов самые осторожные водители проживают в Пермском крае (не более 0,8% от общего числа тотальных ДТП), Волгоградской и Омской областях (по 1,2%).

Чаще всего виновниками серьезных ДТП являются молодые люди — на долю 30-летних приходится 23,5% подобных дорожных аварий, еще 19% — приходится на водителей младше 30 лет.

В топ-10 автомобилей, попадающих в серьезные дорожные аварии, вошли: