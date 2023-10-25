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ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 1,8 млн рублей

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ провел третий ежегодный API-хакатон — более 800 молодых специалистов в составе 200 команд со всей России зарегистрировалось для участия, чтобы представить свои идеи и разработать инновационные решения на основе открытых программных интерфейсов в трех параллельных треках. В этом году хакатон проходил при участии представителей Банка России и Ассоциации "ФинТех".

В треке Открытые API участники могли попробовать свои силы в создании приложения на основе открытых API ВТБ, в треке Алгоритмы ГОСТ разработать инструменты для безопасности синхронного и асинхронного взаимодействия с API, а в рамках трека S3 Ceph создать отказоустойчивый слой репликации и дупликации данных между кластерами Ceph.

В финале свои идеи экспертам жюри представили 24 команды. Общий призовой фонд хакатона составил 1,8 млн рублей, которые между собой разделили команды, занявшие первые три места в каждом из треков. Победителем в треке, посвященном применению открытых API, стало решение Joint Cart от команды Разноработчики — приложение для планирования и совместных покупок. Каждый участник совместной покупки видит общую корзину и может оплатить как все, так и только свои товары. Многие исследуют тему шэринга платежей, но победители трека пошли дальше и дали пользователю возможность оплачивать не просто долю, а конкретные позиции списка.

Лучшим решением в треке Алгоритмы ГОСТ стала разработка протокола защищенного обмена данными с применением сразу нескольких криптографических провайдеров от команды Mozhayka. Использованные в решении инструменты информационной безопасности, логирования и мониторинга позволяют надежно защищать периметр API, обнаруживать недопустимые события и другие, возникающие в ходе эксплуатации проблемы. А победитель трека S3 Ceph, команда InView, предложила решение Gorynych для создания слоя репликации, который позволяет загружать исходный файл по частям с контролем целостности на всех этапах. Созданный командой протокол обеспечивает непрерывный доступ к загруженным файлам со встроенным механизмом восстановления утраченных фрагментов данных, если загрузка по какой-то причине была прервана.

В финал прошли участники и команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Краснодара, Минска и ряда других городов. Средний возраст финалистов составил 24 года.

"Нам как организаторам хакатона важна практическая применимость решений, которые предлагают участники. Так, решение, победившее в треке Открытые API, может применяться как инструмент оплаты и уже сейчас готово использовать API ВТБ для авторизации и открытия дебетовых карт. На основе этого решения возможно создать сервис для совместного планирования кредитования, дебетовых и кредитных карт, ипотеки и других финансовых продуктов. Инструмент может быть потенциально полезен банкам и маркетплейсам, а также способен стимулировать участников к открытию своих API. В этом году мы не побоялись сделать ставку на супертехнические задачи. В результате сразу несколько очень сильных команд в финале хакатона представили разработки, обладающие потенциалом для интеграции в контуре Платформы API ВТБ", — рассказал Игорь Бессчастный, лидер Платформы API ВТБ.

Департамент финансовых технологий Банка России в рамках хакатона представил спецноминацию. Сертификатами на обучение в образовательной программе Финтех Хаба Банка России победителей в рамках номинации наградила начальник отдела развития открытых интерфейсов и инфраструктуры Анна Спильная.

37 экспертов Платформы API ВТБ, а также эксперты по информационной безопасности, в течение трех недель помогали командам доработать решения и проводили промежуточную оценку проектов. Также у частников была возможность посетить лекцию Юлии Носенко, директора по развитию открытых данных и экосистем Ассоциация "ФинТех" и члена жюри API-хакатона, на тему "Главное об открытых API на российском рынке".

Платформа API была создана в рамках технологической трансформации ВТБ и представлена рынку в начале 2021 года. Сегодня здесь опубликовано более 700 готовых к подключению интерфейсов, в том числе для работы со страховыми компаниями, взаимодействия с дочерними структурами Группы ВТБ, лидогенерации и т. д. В 2022 году завершился перевод собственной платформы на российское импортонезависимое программное обеспечение. В 2023 году Платформа API ВТБ также была отмечена наградой Global CIO "Проект года" в номинации "Сервисы и аутсорсинг", а также победила в номинации "Экосистема для цифровой трансформации: инновация года" премии CNews "Инновации года 2023".

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