Бизнес отреагировал ростом спроса на кредиты на фоне повышения ключевой ставки

Согласно показателям Индекса RSBI, который в сентябре составил 55,2 пункта, малый и средний бизнес после очередного роста ключевой ставки увеличил спрос на кредитное финансирование: компонента Кредиты практически достигла исторических максимумов, став одним из драйверов роста деловой активности в прошлом месяце.

"В начале осени мы отметили ускоренный подъем деловой активности, связанный прежде всего с повышением спроса на заемное финансирование в сегменте МСП и стремлением компаний к дальнейшему расширению. Возвращение кредитной компоненты к уровням июня-июля связано с максимальным ростом спроса на заемное финансирование перед повышением ключевой ставки: по нашим оценкам, бизнес, который планировал брать кредит, активизировался в ожидании очередного повышения. По этой причине спрос на кредитование и инвестиционные ожидания остаются высокими, несмотря на повышение ключевой ставки, а курсовая волатильность не оказывает заметного влияния на деятельность компаний", - сказал Кирилл Тихонов, вице-президент, заместитель руководителя блока "Средний и малый бизнес" ПСБ.

Положительно повлияла на рост Индекса также компонента Продажи, которая растет второй месяц подряд, постепенно приближаясь к нейтральной зоне, отражая улучшение ситуации с фактическим сбытом, и компонента Инвестиции, которая продемонстрировала увеличение доли настроенных на расширение своей деятельности компаний, заняв позиции вблизи исторических максимумов. Незначительно снизилась только компонента Кадры за счет ухудшения показателей фактического найма сотрудников в условиях дефицита на рынке труда.

Основные тренды

Компонента Продажи немного выросла за счет фактических показателей, но осталась ниже 50 пунктов, указывая на отдельные проблемы со сбытом. Доля МСП, которые сказали об увеличении выручки, повысилась до 20% - это максимум с марта 2022 года. При этом число опрошенных, у которых продажи сократились, снизилось в сентябре на 4 п.п., до 31%.

Рост компоненты сдерживался ухудшением ожиданий. Так, падения продаж опасается четверть респондентов - максимум с января. Снижение оптимизма предпринимателей может быть связано с неопределенностью ввиду курсовой нестабильности.

Компонента Кадры снизилась на ухудшении фактических показателей по найму, оставаясь в области умеренного роста за счет сохранения оптимизма МСП. За последние три месяца увольнял сотрудников 21% опрошенных, что является максимумом с октября 2022 года. Дефицит кадров остается основной проблемой на рынке труда.

Ожидания остаются высокими: 25% опрошенных ждут притока новых сотрудников, однако эта доля заметно ниже, чем в середине лета, когда показатель был 36%, что может быть связано с постепенным восполнением недостатка кадров в компаниях, наблюдающегося с весны.

Компонента Инвестиции вновь выросла, выйдя на близкий к рекордному уровню, благодаря возросшему оптимизму предпринимателей, что указывает на сохранение инвестиционной активности. О готовности наращивать инвестиции сообщили 28% МСП - это соответствует среднему показателю за первые семь месяцев текущего года. Однако он не достиг июльского максимума: тогда 31% опрошенных планировал расширять бизнес.

Фактическая инвестиционная активность остается высокой: о сокращении вложений в бизнес заявили лишь 6% предпринимателей, что находится вблизи исторического минимума.

Компонента Кредиты после снижения в прошлом месяце вновь поднялась выше 60 пунктов за счет повышения доли МСП, имеющих заем. Это указывает на сохранение комфортных условий в кредитовании.

Заинтересованность в заемном финансировании отметили на 4 п.п. больше предпринимателей, чем месяцем ранее, - сейчас их доля составила 38% и продемонстрировала восстановление до средних показателей за последние два года. При этом удовлетворенный спрос по кредитованию у опрошенных был на 5 п.п. больше, чем месяц назад, и достиг 29% за счет увеличения числа тех, кто уже имеет кредит. Повышение ключевой ставки и расширение ограничительных мер по условиям выдачи кредитов с октября могли активизировать предпринимателей, имеющих отложенный спрос в части финансирования.

В сентябре доля компаний, которые не смогли получить заем, составила лишь 9%, что находится вблизи минимумов за все время наблюдений.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индекс микробизнеса обновил исторический максимум, указывая на возобновление уверенного роста деловой активности. Подъем обеспечен улучшением фактической выручки и ростом доли компаний, уже имеющих кредит.

В среднем бизнесе индекс - в зоне наиболее активного развития за счет улучшения сбыта: ситуация с фактическими продажами у средних компаний значительно лучше.

Деловая активность малого бизнеса символически снизилась, оставаясь в зоне уверенного роста. Повышение доступности финансирования для малых предприятий нивелировано ухудшением ожиданий по выручке и тяжелой ситуацией с фактическим наймом.

Индекс RSBI по видам деятельности

Индекс RSBI по всем видам деятельности показал рост. Наиболее уверенно себя чувствовали производственные предприятия: повышение темпов роста обусловлено снижением вдвое доли компаний, получивших отказ по кредиту. Вместе с тем наблюдается рост фактических продаж в сфере производства.

Показатели деловой активности в сфере услуг и торговли также демонстрировали подъем. Основным драйвером сферы услуг оказался рост числа компаний, уже имеющих заемное финансирование. В сфере торговли наблюдается больший оптимизм в инвестиционных планах.