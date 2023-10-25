Мэрия Самары не согласовала митинг "Русский марш" в центре города

На уведомление активистов о проведении публичного мероприятия "Русский марш" 4 ноября в Самаре дали официальный отказ.
Как пояснили заявителям, с учетом особого времени и на основании действующих законодательных и иных нормативно-правовых актов, проведение публичных мероприятий ограничено, за исключением мероприятий, проводимых органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями, а также публичных мероприятий, проводимых в соответствии с законодательством о выборах и референдумах. За нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия предусмотрена административная ответственность.
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У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули