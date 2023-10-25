Мэрия Самары не согласовала митинг "Русский марш" в центре города

На уведомление активистов о проведении публичного мероприятия "Русский марш" 4 ноября в Самаре дали официальный отказ.

Как пояснили заявителям, с учетом особого времени и на основании действующих законодательных и иных нормативно-правовых актов, проведение публичных мероприятий ограничено, за исключением мероприятий, проводимых органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями, а также публичных мероприятий, проводимых в соответствии с законодательством о выборах и референдумах. За нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия предусмотрена административная ответственность.