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Более 18,5 тысячи самарских семей решили жилищные вопросы с начала года при помощи Сбера

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За девять месяцев 2023 года Сбер в Самарском регионе выдал ипотечных кредитов на сумму более 48 млрд рублей.

2023 год демонстрирует рекордный спрос на ипотеку от Сбера. Так, за первые девять месяцев жители Самарской области оформили ипотечные кредиты в Сбере на сумму более 48 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Заемные средства помогли улучшить жилищные условия 18,5 тысячи семей, проживающих в Самарской области.

Пик интереса к ипотеке от Сбера в регионе зафиксирован в сентябре. В этом месяце банк выдал 8,4 млрд рублей. Самарцы традиционно отдают предпочтение льготным программам. Так, в третьем квартале 2023 года 93% жилищных кредитов на цели участия в долевом строительстве и ИЖС было оформлено по программам "Господдержка-2020" и "Семейная ипотека".

"Спрос самарцев на льготные программы ипотечного кредитования продолжает бить рекорды. Мы наблюдаем это даже в рамках одного квартала. Так, в сентябре 2023 года в Самарской области Сбер выдал льготных кредитов на сумму более 4 млрд рублей, что на 15% больше, чем в августе. Такая тенденция связана с сезонными изменениями. В разгар летнего сезона существенно выросла востребованность кредитования ИЖС, где активно используются все виды льготного кредитования", - отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Гид потребителя

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