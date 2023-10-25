46% россиян, желающих иметь недвижимость за городом, хотели бы построить дом "с нуля"

Почти половина россиян (46%), желающих жить за городом, хотели бы построить свой загородный дом с нуля. Чаще всего это мужчины (61%) в возрасте от 36 до 45 лет, выяснили СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" (входит в Группу ВТБ) в ходе опроса респондентов, которые рассматривают приобретение или строительство загородной недвижимости.
47% считают, что постройка дома будет более бюджетным вариантом, чем покупка готового жилья. Чуть более трети респондентов (36%) прогнозируют, что процесс строительства займет примерно год. Каждый четвертый (26%) закладывает на это один-два года, а каждый пятый (21%) верит, что справится за 6 месяцев. Оставшиеся 17% не собираются торопиться и отводят на строительство загородного дома три года и более.
Самый популярный материал для загородного дома у россиян — дерево. Его предпочли бы 42% опрошенных. 40% выбирают кирпич, а 11% хотели бы построить загородный дом из пено- или газобетона.
Около половины россиян (48%) понимают, что содержать загородный дом дороже, чем квартиру. 28% считают, что в материальном плане нет разницы, где жить — по финансам это будет одинаково. А 24% предполагают, что жизнь в квартире обходится дороже, чем в доме.
"Помимо множества плюсов, проживание за городом имеет и некоторые минусы. К примеру, в малоэтажном частном секторе вероятность пожаров, краж и погодных катаклизмов с неприятными последствиями гораздо выше, чем в квартирах, где основным риском являются заливы. Статистика "Росгосстраха" показывает, что две трети обращений, связанных со страховыми случаями по полисам страхования жилья, приходится на владельцев загородных строений и лишь треть — на владельцев квартир. При этом выплаты по застрахованным частным домам, коттеджам и дачам из года в год достигают 75-80% общего объема возмещения собственникам недвижимости, — рассказывает начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова — В этом году причиной 60% повреждений строений стали различные природные явления — сильный дождь, ветер, паводок. Из-за пожаров в "Росгосстрах" поступило 18% заявлений, 11% пришлось на риск "воздействие жидкости и аварии систем водоснабжения", 5% — на кражи. К сожалению, подобные непредвиденные обстоятельства не получается предотвратить, но можно избежать связанных с ними финансовых трат, если заблаговременно приобрести страховой полис. Сегодня выплаты по договорам страхования жилья в нашей компании обычно производятся в течение 5-7 дней. В 2023 году каждый рабочий день "Росгосстрах" возмещает. В среднем, 7,7 млн рублей по страховым случаям собственников недвижимости".
Репрезентативный опрос проведен в октябре 2023 года среди 1280 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ
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