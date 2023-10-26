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Страхование Финансы

"Росгосстрах" удостоен диплома за лидирующие позиции в сегменте личного страхования

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На состоявшемся 24 октября в Москве ежегодном Форуме лидеров страхового рынка компания "Росгосстрах" была удостоена диплома "За лидирующие позиции в сегменте личного страхования". Тем самым профессиональное сообщество признало заслуги старейшего страховщика России в продвижении страхования от несчастных случаев и болезней, а также добровольного медицинского страхования.

Форум, который организуют Агентство страховых новостей и аналитический центр "БизнесДром", традиционно собирает руководителей ведущих страховых компаний и брокеров России, представителей Банка России и Федеральной антимонопольной службы и является экспертной площадкой для обмена мнениями о перспективных направлениях развития страхового рынка страны.

Сегодня "Росгосстрах" обладает широкой линейкой продуктов страхования от несчастных случаев — как универсальных, так и адаптированных с учетом потребности клиентов конкретных партнеров: банков, ритейла, автодилеров. В добровольном медицинском страховании компания предлагает и классические программы, и коробочные продукты телемедицины и страхования от критических заболеваний, а также — программы страхования на случай необходимости пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса и других серьезных болезней. Продукты личного страхования "Росгосстрах" реализует во всех каналах продаж, они доступны как розничным, так и корпоративным клиентам.

"Благодаря широкому набору страховых программ мы можем удовлетворить потребности самых разных клиентов — ведь кому-то полис страхования от несчастного случая требуется, например, только для участия в спортивных соревнованиях, кому-то нужно получить дополнительную защиту на время поездок в отпуск, а кто-то хочет сформировать привлекательный соцпакет для своих сотрудников, — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Купцова. — При этом даже в массовых продуктах мы стараемся обеспечить возможность индивидуального подхода к клиентам, предоставляя им возможность выбора страховой суммы или актуального набора рисков в зависимости от потребностей и финансовых возможностей".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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