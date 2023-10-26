В Тольятти горел балкон 14 этажа на б-ре Туполева

В четверг, 26 октября, примерно в 9:35, начался пожар в доме № 11 на бульваре Туполева в Автозаводском районе Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи на балконе14 этажа на площади 6 кв. м. На тушение направили 27 человек. Пожар удалось ликвидировать в 9:53.

Пострадавших нет, из здания эвакуировали двоих человек. Причину пожара устанавливают.