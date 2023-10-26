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GigaChat API стал доступен пользователям для создания некоммерческих проектов без дополнительной оплаты

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компании, предприниматели и разработчики теперь могут воспользоваться открытым доступом к программному интерфейсу GigaChat.

Пользователи всего в несколько кликов получат доступ без дополнительной оплаты к GigaChat API для некоммерческих задач, связанных с генерацией, обобщением и анализом тестовых данных. Для этого необходимо перейти по ссылке, авторизоваться по Сбер ID, принять пользовательское соглашение и получить параметры подключения к сервису. В таком формате доступен 1 млн токенов в месяц, что в среднем позволяет обработать до 3,5 млн символов. Например, в романе "Война и мир" содержится около 3 млн символов.

Сервис упрощает и ускоряет работу с текстами, помогает писать статьи в заданном стиле и формате, быстро находить нужную информацию в больших документах, готовить аналитические отчеты. С помощью нейросетевой модели Сбера можно вывести на новый уровень развития голосовых и текстовых роботов.

Для бизнеса это еще возможность удобным и простым способом протестировать нейросетевую модель GigaChat до принятия решения о ее дальнейшем внедрении в свои бизнес-процессы. Исследователи искусственного интеллекта и те, кто занимается частной разработкой, смогут протестировать сервис и поэкспериментировать с ним в рамках своих проектов.

Решение — полностью российская разработка, которая обеспечивает высокое качество работы на русском языке, надежность и безопасность данных, хранящихся на серверах в России.

Гид потребителя

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