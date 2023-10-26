В Самаре обсудили перспективы развития семейного бизнеса

Сбер рассказал о предпринимательском потенциале и поддержке малого и среднего бизнеса на выездном заседании Всероссийского семейного совета.

Сбер выступил генеральным партнером выездного заседания Всероссийского семейного совета, который проходит в Самаре с 23 по 26 октября в рамках реализации специального проекта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации "Семейные компании России".

В пленарном заседании "Малый и средний бизнес как фактор социально-экономического роста региона" принял участие управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин. На нем обсудили проблемы, с которыми сталкивается бизнес, в том числе и семейный, и возможные пути их решения, а также — задачи, стоящие перед предпринимательским сообществом региона в ближайшие годы.

"Поддержка небольших компаний, частных предпринимателей и, конечно, семейного бизнеса — одна из главных задач Сбера в регионе. Мы уверены, что семейное предпринимательство — это надежный вид бизнеса, за которым стоит будущее нашей страны. В качестве поддержки самарских предпринимателей Сбер предоставляет финансирование, а также доступ к дополнительным финансовым инструментам, позволяющим оптимизировать рутинные операции и сконцентрироваться на фокусных задачах бизнеса", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Проект осуществляется при участии АНО "Центр поддержки и развития предпринимательства ТПП РФ". В выездных заседаниях Всероссийского семейного совета участвуют наиболее активные и успешные семейные компании для создания стратегии реализации потенциала семейного бизнеса в России, получения новых знаний и идей по развитию деятельности, а также обмена успешным практическим опытом.