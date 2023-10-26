Компактные кроссоверы из Китая выходят на охоту

Китайские автомобили JAECOO с прошлого года начали свое продвижение на российский рынок. Название бренда состоит, как ни удивительно, из двух европейских корней — немецкого Jeger (егерь, охотник) и английского Cool (крутой). Философия "Джейку" призывает своего владельца использовать все возможности, которые дает им жизнь.

О новых возможностях для российских любителей компактных кроссоверов с брутальной внешностью объявила пресс-служба лизинговой компании CARCADE, в которой стартует программа финансирования автомобилей JAECOO в рамках официального сотрудничества с импортёром марки.

В России автомобили JAECOO J7 в настоящее время представлены в четырёх комплектациях — Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme — оснащённых 1.6-литровым турбированным двигателем мощностью 186 л. с. и крутящим моментом 275 Нм.

Максимальная корпоративная скидка в размере 15% доступна при оформлении лизинга любой комплектации модели J7 на юридическое лицо или ИП. Программа финансирования позволяет оформить лизинг для организаций старше 3 месяцев с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок от 6 до 84 месяцев и вариативным графиком платежей. Специальные условия в виде 15% скидки можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей.

С июня 2022 года CARCADE является официальным провайдером лизинговой программы Chery Leasing. Специальные программы, разработанные в рамках сотрудничества с маркой и официальным импортёром на территории РФ АО "Чери Автомобили Рус", предоставляют клиентам возможность приоритетного подбора автомобилей из наличия и оформления лизинга в кратчайшие сроки по специальной процедуре оформления сделки.

Кроме скидок, клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, рефинансирование, лизинг со взаимозачётом, регистрация в ГИБДД, круглосуточная автопомощь на дороге. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц ТС доступно без ограничений на одно юридическое лицо.