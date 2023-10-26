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Студентов ИТ-специальностей ПГУТИ обучат технологиям работы с данными на базе решений "Ростелекома"

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В крупнейших университетах России ИТ-специалистов в сфере аналитики данных будут обучать с помощью "Платформы управления данными" от "Ростелекома". В 2022 году "Ростелеком" запустил пилотный проект по подготовке специалистов по информационным технологиям в четырех университетах России: РТУ МИРЭА, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Уральском федеральном университете и МГТУ "Станкин". В этом году проект охватывает 15 ведущих вузов страны, в том числе ПГУТИ, и включает новые программы в сфере аналитики данных.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В 2023 году на факультеты, обучающие аналитике данных, поступило более 2 000 студентов, с вузами подписаны лицензионные договоры о предоставлении права использования "Платформы управления данными" для обучения.

В рамках курса "Аналитика данных и методы искусственного интеллекта" на базе решений "Ростелекома" студенты изучают современные озера и хранилища данных, аналитику больших данных и методы искусственного интеллекта, платформы машинного обучения и бизнес-аналитики. На практических занятиях используются инструменты платформы: RT.ClusterManager, RT.DataLake, RT.Warehouse, RT.DataVision. С их помощью студенты смогут развернуть в облаке кластер данных, построить озеро и аналитические витрины, которые можно визуализировать на BI-дашбордах. Более 100 преподавателей также обучились и получили практические навыки по работе с инструментами продукта.

Программа рассчитана на 256 часов и состоит из четырех модулей с промежуточной и итоговой аттестаций с обязательным выполнением практических заданий, обеспечивающих эффективное освоение получаемых навыков по работе с данными.

Курс составлен с учетом последних достижений и трендов в области ИТ и искусственного интеллекта и сформирован при активном участии разработчиков отечественного ПО, ведущих ИТ-инженеров и высококвалифицированных программистов, которые обладают многолетним опытом педагогической работы.

"Образовательная программа "Аналитика данных и методы искусственного интеллекта" на базе решений "Ростелекома" — это не только теоретический курс о современных методах и подходах к анализу больших данных, но и практические занятия с применением современных инструментов. Мы гордимся, что наш софт помогает в подготовке высококвалифицированных специалистов в области данных, ведь спрос на таких сотрудников растет год от года абсолютно во всех отраслях: от банков и ретейла до промышленности и энергетики. И, возможно, кто-то из выпускников уже в скором времени пополнит ряды команды "Ростелекома" и сможет поработать с крупнейшим отраслевым хранилищем данных в России", — сказал директор по искусственному интеллекту и управлению данными "Ростелекома" Сергей Носов.

"Аналитика данных и методы искусственного интеллекта на базе решений ПАО "Ростелеком" — одна из трех программ профессиональной переподготовки, разработанная департаментом по развитию стратегических проектов "РТК ИТ" в рамках инициативы "Ростелекома" по подготовке высококвалифицированных ИТ-кадров. Две другие программы направлены на подготовку DevOps-инженеров и мобильную разработку для ОС "Аврора".

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