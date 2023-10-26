Студентов ИТ-специальностей ПГУТИ обучат технологиям работы с данными на базе решений "Ростелекома"

В крупнейших университетах России ИТ-специалистов в сфере аналитики данных будут обучать с помощью "Платформы управления данными" от "Ростелекома". В 2022 году "Ростелеком" запустил пилотный проект по подготовке специалистов по информационным технологиям в четырех университетах России: РТУ МИРЭА, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Уральском федеральном университете и МГТУ "Станкин". В этом году проект охватывает 15 ведущих вузов страны, в том числе ПГУТИ, и включает новые программы в сфере аналитики данных.
В 2023 году на факультеты, обучающие аналитике данных, поступило более 2 000 студентов, с вузами подписаны лицензионные договоры о предоставлении права использования "Платформы управления данными" для обучения.
В рамках курса "Аналитика данных и методы искусственного интеллекта" на базе решений "Ростелекома" студенты изучают современные озера и хранилища данных, аналитику больших данных и методы искусственного интеллекта, платформы машинного обучения и бизнес-аналитики. На практических занятиях используются инструменты платформы: RT.ClusterManager, RT.DataLake, RT.Warehouse, RT.DataVision. С их помощью студенты смогут развернуть в облаке кластер данных, построить озеро и аналитические витрины, которые можно визуализировать на BI-дашбордах. Более 100 преподавателей также обучились и получили практические навыки по работе с инструментами продукта.
Программа рассчитана на 256 часов и состоит из четырех модулей с промежуточной и итоговой аттестаций с обязательным выполнением практических заданий, обеспечивающих эффективное освоение получаемых навыков по работе с данными.
Курс составлен с учетом последних достижений и трендов в области ИТ и искусственного интеллекта и сформирован при активном участии разработчиков отечественного ПО, ведущих ИТ-инженеров и высококвалифицированных программистов, которые обладают многолетним опытом педагогической работы.
"Образовательная программа "Аналитика данных и методы искусственного интеллекта" на базе решений "Ростелекома" — это не только теоретический курс о современных методах и подходах к анализу больших данных, но и практические занятия с применением современных инструментов. Мы гордимся, что наш софт помогает в подготовке высококвалифицированных специалистов в области данных, ведь спрос на таких сотрудников растет год от года абсолютно во всех отраслях: от банков и ретейла до промышленности и энергетики. И, возможно, кто-то из выпускников уже в скором времени пополнит ряды команды "Ростелекома" и сможет поработать с крупнейшим отраслевым хранилищем данных в России", — сказал директор по искусственному интеллекту и управлению данными "Ростелекома" Сергей Носов.
"Аналитика данных и методы искусственного интеллекта на базе решений ПАО "Ростелеком" — одна из трех программ профессиональной переподготовки, разработанная департаментом по развитию стратегических проектов "РТК ИТ" в рамках инициативы "Ростелекома" по подготовке высококвалифицированных ИТ-кадров. Две другие программы направлены на подготовку DevOps-инженеров и мобильную разработку для ОС "Аврора".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)