В ДТП с возгоранием машины на трассе М-5 погиб человек

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В четверг, 26 октября, примерно в 20:00 на 1143 км трассы М-5 в Исаклинском районе столкнулись "Газель" и грузовик MAN. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.