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Банки Финансы

Группа ВТБ: треть россиян ожидают дальнейшего роста ставок по вкладам

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банки ВТБ и "Открытие" провели опрос* россиян, посвященный их ожиданиям динамики ставок по вкладам. По его итогам выяснилось, что почти треть респондентов рассчитывают на дальнейший рост доходности по депозитам в ближайшие 3-6 месяцев. Треть опрошенных готовы переложить ранее размещенные деньги под более высокий процент только после окончания действия своего текущего вклада.

Дальнейшего роста ставок по вкладам в ближайшие 3-6 месяцев ожидают 32% респондентов (скорее да — 22%, определенно да — 10%). Чаще всего такой прогноз давали жители Центрального федерального округа (39%), реже других — на Дальнем Востоке (24%). Не ожидают дальнейшего роста ставок по депозитам чуть более четверти респондентов (скорее нет — 19%, определенно нет — 7%). Остальные затруднились с ответом на этот вопрос.

При этом 32% участников опроса заявили о готовности переразместить депозит под больший процент в связи с ростом ставок только по истечении срока действия вклада (в Центральном федеральном округе 37%, на Северном Кавказе 22%). Переложить деньги, не дожидаясь окончания договора, намерены 12% (на Северном Кавказе 20%, в Центральном федеральном округе 9%). Уже переложили сбережения под более высокую ставку 6% (в Южном федеральном округе 11%).

"В условиях неоднократного повышения ключевой ставки буквально за несколько месяцев рыночная доходность по депозитам выросла на 3-3,5 п. п. и сейчас достигает рекордного показателя с осени прошлого года — 13% годовых. На этом фоне россияне усилили спрос на классические сберегательные инструменты, в первую очередь — вклады. Сейчас для многих встает вопрос, открывать ли новые депозиты под более высокий процент, либо дождаться более выгодных предложений в случае дальнейшего роста ключевой ставки и как следствие — ставок по вкладам. Мы рекомендуем хорошо "взвесить" свою потенциальную доходность от такого шага и руководствоваться текущими предложениями банков — например, часть сбережений разместить на накопительном счете для гибкого управления капиталом, другую — на долгосрочном вкладе, по которому сейчас действует максимально высокая доходность. Важно помнить, что раунд повышения ключевой ставки рано или поздно сменится снижением, а досрочное закрытие депозита влечет потерю накопленных процентов", — прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

По ее словам, в ВТБ общий объем средств клиентов на срочных депозитах с начала года вырос уже на четверть и преодолел отметку 4 трлн рублей. Основным интересом россиян сейчас пользуются "короткие" вклады: с одной стороны, они позволяют получать высокий доход, с другой — держать средства "под рукой" для дальнейшего переразмещения на более выгодных условиях. В нашем банке доля трехмесячных депозитов уже превалирует, занимая почти 60% от всех открываемых продуктов.

*Опрос проведен 1–10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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