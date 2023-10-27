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Большинство российских предпринимателей назвали себя счастливыми

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер и Минэкономразвития России выпустил очередное исследование ПРИМ о настроениях в предпринимательской среде.

В III квартале 2023 года 57% предпринимателей считают финансовое положение своего предприятия удовлетворительным, 40% говорят о том, что за квартал оно не изменилось, 19% говорят об улучшении. Это данные совместного опроса Сбера, Минэкономразвития и Фонда общественного мнения "Предприниматели России: исследовательский мониторинг" (ПРИМ).

Каждый третий предприниматель ожидает улучшения положения своего бизнеса, еще 32% надеются, что оно останется на текущем уровне. Все эти показатели за квартал значимо не изменились.

В ближайшие три — шесть месяцев, как и в прошлом квартале, две трети предпринимателей (63%) не собираются ничего менять в своем бизнесе — ни расширять, ни сокращать его. Ничего не планируют менять в штате 41% опрошенных предпринимателей (37% в прошлом квартале). Доли тех, кто настроен на расширение бизнеса (27%) и увеличение штата (14%), также не изменились.

Подавляющее большинство (94%) предпринимателей пытаются повысить или удержать спрос на свои товары или услуги. Основные меры — повышение качества (54%) и поиск новых партнеров (50%). Также владельцы бизнеса часто предлагают более выгодные условия постоянным клиентам и размещают рекламу в социальных сетях, мессенджерах, интернете (по 47%).

Российский малый бизнес в целом чувствует себя достаточно уверенно, несмотря на окружающую турбулентность. Доля предпринимателей, которые не строят планов на будущее, сократилась. Снизилось число тех, кто занимается бизнесом ради выживания. А число тех, кто делает это ради самореализации, — выросло.

Предприниматели продемонстрировали высокий уровень благополучия и счастья. 44% скорее удовлетворены своей жизнью, еще 21% — полностью удовлетворены. 36% считают, что их жизнь скорее хорошая, 7% — хорошая. У 38% уровень счастья выше среднего, у 30% — высокий. По всем этим вопросам "средний предприниматель" оказался немного счастливее "среднего россиянина". Иерархия смыслов, которые предприниматели вкладывают в понятие "счастье", практически не отличается от таковой для обычного россиянина: по данным опроса ФОМ 2018 года для 33% опрошенных счастье — это здоровье своё и близких.

Само понятие "счастья" у предпринимателей оказалось наполнено разными смыслами, но достаточно большое место среди них занимает семья. Более трети говорили, что счастье — это их здоровье и здоровье близких (37%). Еще 21% — благополучие семьи и детей, 20% — само наличие семьи, детей, внуков (20%). Около одной пятой (21%) сказали, что для них счастье — материальный достаток.
Семья играет большую роль в жизни российских предпринимателей.

Подавляющее большинство из них (85%) ощущают поддержку со стороны семьи, когда у них возникают проблемы в бизнесе, и только 13% признались, что не чувствуют такой поддержки.

В бизнесе 38% предпринимателей участвует кто-то из их членов семьи, и 33% предпринимателей считают свой бизнес семейным. У 40% есть родственник, который мог бы стать их преемником в бизнесе, но передать бизнес родственникам хотели бы только 24%, а еще 29% предпочли бы продать свой бизнес.

"Исследование ПРИМ помогает нам лучше чувствовать нужды и настроения наших клиентов-предпринимателей, предлагать необходимые им продукты и сервисы и отстаивать их интересы на государственном уровне. Так, результаты ПРИМ за III квартал говорят о том, что предпринимательская деятельность влияет не только на самого предпринимателя, но и на его близких, даже если они не работают в бизнесе вместе с ним. В связи с этим думая о специальных программах и продуктах для предпринимателей, следует готовить их в том числе для членов их семей", — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Исследование показывает, что предприниматели адаптировались к новым реалиям и чувствуют себя более уверенно. Выросло число предпринимателей, которые занимаются бизнесом ради самореализации, а не ради "выживания". Уверена, во многом поэтому предприниматели показали высокий уровень благополучия и счастья: 44% скорее удовлетворены своей жизнью, еще 21% — полностью удовлетворены", — прокомментировала заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.

Гид потребителя

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