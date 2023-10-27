Агентские сети станут ареной конкурентной борьбы страховщиков: ВСК планирует довести долю продаж в этом канале до 20% всех сборов

В 2023 году оживление рынка кредитования было ключевым, но не единственным драйвером страховой отрасли — таким мнением поделился генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский в рамках выступления на Форуме лидеров страхового рынка. По мнению спикера, прирост сборов с начала года продемонстрировали почти все сегменты страхования, в частности добровольное медицинское страхование, моторные виды и страхование грузов. А ключевым драйвером индустрии в ближайшем будущем станут дистанционные страховые сервисы.
По оценкам Банка России, во 2 квартале 2023 года рост страхового рынка превысил 25%. Прежде всего, положительная динамика наблюдается за счет эффекта низкой базы прошлого года. Кроме того, увеличение объемов выдачи потребительских займов и ипотеки способствовало росту сборов в сегментах кредитного страхования, в частности, страхования от несчастных случаев и болезней.
Однако стоит отметить и другие положительные тенденции. Например, продажи новых автомобилей в России выросли за 9 месяцев более чем на 40%, что повлекло за собой оживление на рынке каско — объем страховых премий ВСК данном сегменте вырос более, чем на 20%. Еще более динамичный рост продемонстрировало ОСАГО — сборы страховщиков за первое полугодие увеличились на 30%. Также рост грузоперевозок внутри страны, переориентация логистических цепочек на Восток положительно сказались на рынке страхования грузов — его рост за первое полугодие составил более 30%.
В следующем году кредитное страхование может остаться важным драйвером страхового рынка, но это в существенной мере будет зависеть от размера ставки рефинансирования ЦБ РФ. Прогнозы аналитиков по размеру ключевой ставки в 2024 году сегодня находятся в диапазоне 12-15%.
Одновременно на рынке существуют определенные трудности, ограничивающие рыночных игроков отрасли наращивать объемы продаж в банковском канале. Например, если посмотреть на сегмент страхования жизни, то более 90% всех собранных премий по итогам первого полугодия приходится на компании, находящиеся в банковской группе, или у которых имеется эксклюзивный контракт на работу с определенным банком.
Проблема решается на уровне регулятора — Постановление № 39 "О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями", согласно которому основным критерием для выбора и аккредитации страховщика банками является наличие рейтингов определенного уровня, а не принадлежность к той или иной финансовой группе. По итогам первого месяца, пока рано говорить о том, что данная норма работает эффективно. Зачастую банк формально не отказывается принимать полис альтернативной рыночной страховой компании с нужным рейтингом, но создает определенные "технические" условия, при которых оформление такого полиса создает неудобства для страхователей. Указанные нормы ЦБ РФ имеют большое значение для развития здоровой конкуренции в финансовом секторе, от которой конечный потребитель в будущем получит максимальный эффект, но для этого потребуются существенные доработки и уточнения.
По прогнозам ВСК, в следующем году рост страхового рынка только в non-life сегменте может составить 10-12%. Причем одним из самых динамично развивающихся каналов продаж вдолгую для игроков рынка становится — digital. В то же время мы продолжаем делать ставку на развитие агентской сети. Данный канал продаж сегодня, в условиях высокой турбулентности, является самым устойчивым, он меньше подвержен влиянию внешних экономических факторов, таких как волатильность курса национальной валюты, цепочек поставок товаров и изменений на рынке потребительского кредитования.
"В Страховом Доме ВСК работает более 13 тыс. агентов. На фоне высокой конкуренции ВСК предлагает своим партнерам клиентоориентированную продуктовую линейку, современные и технологичные решения для работы. Цель ВСК — увеличить долю агентских продаж с 16% до 20% в общей структуре сборов компании. Уже сейчас индекс удовлетворенности агентов от работы с компанией вырос за последний год с 4,55 до 4,63 баллов", — отметил Александр Тарновский.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.