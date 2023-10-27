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Страхование Финансы

Агентские сети станут ареной конкурентной борьбы страховщиков: ВСК планирует довести долю продаж в этом канале до 20% всех сборов

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году оживление рынка кредитования было ключевым, но не единственным драйвером страховой отрасли — таким мнением поделился генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский в рамках выступления на Форуме лидеров страхового рынка. По мнению спикера, прирост сборов с начала года продемонстрировали почти все сегменты страхования, в частности добровольное медицинское страхование, моторные виды и страхование грузов. А ключевым драйвером индустрии в ближайшем будущем станут дистанционные страховые сервисы.

По оценкам Банка России, во 2 квартале 2023 года рост страхового рынка превысил 25%. Прежде всего, положительная динамика наблюдается за счет эффекта низкой базы прошлого года. Кроме того, увеличение объемов выдачи потребительских займов и ипотеки способствовало росту сборов в сегментах кредитного страхования, в частности, страхования от несчастных случаев и болезней.

Однако стоит отметить и другие положительные тенденции. Например, продажи новых автомобилей в России выросли за 9 месяцев более чем на 40%, что повлекло за собой оживление на рынке каско — объем страховых премий ВСК данном сегменте вырос более, чем на 20%. Еще более динамичный рост продемонстрировало ОСАГО — сборы страховщиков за первое полугодие увеличились на 30%. Также рост грузоперевозок внутри страны, переориентация логистических цепочек на Восток положительно сказались на рынке страхования грузов — его рост за первое полугодие составил более 30%.

В следующем году кредитное страхование может остаться важным драйвером страхового рынка, но это в существенной мере будет зависеть от размера ставки рефинансирования ЦБ РФ. Прогнозы аналитиков по размеру ключевой ставки в 2024 году сегодня находятся в диапазоне 12-15%.

Одновременно на рынке существуют определенные трудности, ограничивающие рыночных игроков отрасли наращивать объемы продаж в банковском канале. Например, если посмотреть на сегмент страхования жизни, то более 90% всех собранных премий по итогам первого полугодия приходится на компании, находящиеся в банковской группе, или у которых имеется эксклюзивный контракт на работу с определенным банком.

Проблема решается на уровне регулятора — Постановление № 39 "О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями", согласно которому основным критерием для выбора и аккредитации страховщика банками является наличие рейтингов определенного уровня, а не принадлежность к той или иной финансовой группе. По итогам первого месяца, пока рано говорить о том, что данная норма работает эффективно. Зачастую банк формально не отказывается принимать полис альтернативной рыночной страховой компании с нужным рейтингом, но создает определенные "технические" условия, при которых оформление такого полиса создает неудобства для страхователей. Указанные нормы ЦБ РФ имеют большое значение для развития здоровой конкуренции в финансовом секторе, от которой конечный потребитель в будущем получит максимальный эффект, но для этого потребуются существенные доработки и уточнения.

По прогнозам ВСК, в следующем году рост страхового рынка только в non-life сегменте может составить 10-12%. Причем одним из самых динамично развивающихся каналов продаж вдолгую для игроков рынка становится — digital. В то же время мы продолжаем делать ставку на развитие агентской сети. Данный канал продаж сегодня, в условиях высокой турбулентности, является самым устойчивым, он меньше подвержен влиянию внешних экономических факторов, таких как волатильность курса национальной валюты, цепочек поставок товаров и изменений на рынке потребительского кредитования.

"В Страховом Доме ВСК работает более 13 тыс. агентов. На фоне высокой конкуренции ВСК предлагает своим партнерам клиентоориентированную продуктовую линейку, современные и технологичные решения для работы. Цель ВСК — увеличить долю агентских продаж с 16% до 20% в общей структуре сборов компании. Уже сейчас индекс удовлетворенности агентов от работы с компанией вырос за последний год с 4,55 до 4,63 баллов", — отметил Александр Тарновский.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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